Lifecell переманює абонентів мега вигідними тарифними планами: старий номер можна зберегти

В Україні фігурує три мобільних оператори: Київстар, Водафон та Лайфсел. Перші два вважаються більш популярними, та ділять між собою найбільшу частку абонентів. Останній лише набирає обертів, однак все ж не може повноцінно конкурувати з цими компаніями. Щоб якось змінити ситуацію та розширити клієнтську базу, Лайфсел=л пропонує абонентам Київстару та Водафону дешеві тарифні плани з гарним наповненням та збереженням номера. Номер можна зберегти в рамках послуги Mobile Number Portability (MNP) — тобто перенесення мобільного номера з кодом.

Як можна зберегти номер змінивши мобільного оператора?

Перш ніж подати заявку на перехід до нового оператора потрібно переконатися, що послуга “Збереження номера” підключена. Перевірити це можна натиснувши комбінацію *181*9#, а щоб відключити послугу треба натиснути *181*9#.

“При перенесенні номера в lifecell ви повністю зберігаєте і номер, і код оператора. Тобто якщо ваш номер починався з 067, 097, 066, 050 або інших цифр, то таким і залишиться“, – зазначили у lifecell.

Наразі компанія пропонує новим абонентам вигідні тарифи, які включають від 8 Гб інтернету, безлім на дзвінки в мережі та від 300 хвилин на дзвінки інших операторів. Коштують нові тарифні плани 90, 120 та 180 гривень. Останній тариф за 180 гривень пропонує абонентам користуватися безлімітним інтернетом при високій швидкості.

Як перейти до Лайфсел?

Заявку на перехід до компанії можна подати онлайн на сайті Лайфсел або ж у будь-якому офлайн відділенні. Якщо ваш номер не прив’язаний до паспортних даних, це можна зробити всього за кілька хвилин.

При поданні заявки онлайн спочатку потрібно придати будь-який стартовий пакет Лайфсел та ввести дані нової сім-карти на сайті. На цю картку буде перенесено ваш старий номер. Також можна перенести номер на електронну сімку, якщо ваш смартфон її підтримує.