Навчальний рік розпочнеться з важливих нововведень для учнів усіх класів

Ще зовсім трішки й розпочнеться новий навчальний рік 2023-2024. Минулий рік видався різним для мешканців різних регіонів України. Деякі школи все навчання проводили у дистанційному форматі, тоді як в більш спокійних регіонах учні відвідували заняття очно. Як буде цього року поки прогнозувати не беруться. Однак вже є інформація про інші нововведення, які точно чекають на школярів. Мова про оновлений формат вивчення інформатики. Про це вже повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ІТ-освіта в Україні вийде на новий рівень

Зі слів Федорова виявляється, що протягом останнього навчального року деякі вчителі та учні брали участь у пілотному проєкті, який запустили у Мінцифрі. Проєкт мав назву “Оновлена інформатика — ІТ студії”, в рамках якої учні отримували знання у новому форматі. У проєкті взяло участь близько 50 шкіл і сумарно приблизно 3000 учнів. Після того як проєкт завершився, вчителі поділилися своїми враження. Всі вони дуже позитивні, адже зі слів учасників проєкту помітно чудовий результат.

Наприклад, якщо мова про учнів 4 класу, то до участі в проєкті вони не вміли створювати презентації та погано орієнтувалися у комп’ютерних програмах. Після навчання це не є для них проблемою й вони легко можуть навіть підказувати щось іншим.

Тож вже з 1 вересня саме ІТ-студії навчатимуть українських школярів основам інформатики. На думку Федорова — це дозволить українській молоді бути більш прогресивною та легше здобути у майбутньому сучасну, престижну і високооплачувану професію. Для України теж чудово, якщо буде більше подібних фахівців, адже вони створюватимуть цікаві стартапи, проєкти, просуватимуть Україну на міжнародному ринку та збільшуватимуть тим самим ВВП.

Трансформація освіти з боку Мінцифри буде продовжуватися й надалі. Зокрема на платформі Дія з’явиться ще більше навчальних курсів, які можна буде проходити безкоштовно або за символічну вартість.