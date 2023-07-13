Повістку вручив двірник: адвокат пояснив як на це реагувати

Мобілізація в Україні продовжується, а повістки чоловікам намагаються вручати найрізноманітнішими способами. Іноді представники Територіальних центрів комплектування б’ють всі рекорди. Зараз вручати повістки та виклики в ТЦК довірили обслуговуючій організації — ЖЕКу.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, наскільки це законно та як на це реагувати.

Що потрібно знати

Вже кілька місяців у поштових скриньках у дверях масово з’являються повістки та повідомлення про виклик для складання протоколу з ухваленням постанови про штрафи. Подібна практика поширилася по всій Україні та спричинили певний психологічний ефект.

Але тепер у повідомленні про виклик вписують фразу, що “повідомлення та повістка вручені належним чином через обслуговуючу організацію”, тобто ЖЕК.

Сімутін розповів, що керівники та майстри ЖЕКу постійно на виду, тож представники ТЦК спробували покласти обов’язок вручати повістку на двірників, які без того мають чимало роботи, не кажучи вже про чергування під будинок для вручення викликів.

За словами адвоката, фраза про вручення повісток через ЖЕК не має логіки. Мало того, що таке формулювання свідчить проти самого ТЦК, бо таким чином вони лише підтверджують, що ніякого повідомлення людина не отримувала.

Ставка робиться більше на психологічний ефект. До того ж з юридичної точки зору двірники не вповноважені вручати повістки. Чого не можна сказати про начальника ЖЕКу. Хоча навіть в такому випадку буде купа питань. Однак якщо особа візьме повістку і поставить свій підпис, то те, хто вручив повістку та яким чином вже не матиме значення.

Водночас нагадаємо, що в Генеральному штабі та Міністерстві оборони України постійно наголошують, що повістка не означає автоматичний квиток на фронт. Хоча й слід розуміти той факт, що чимало наших захисників отримують травми та гинуть на болі бої, а інші просто хочуть у відпустку, адже багато хто не бачив свої сім’ї від початку війни, тож їх потрібно кимось замінювати.