Зарплата вчителів зросте до 40 000 гривень, але не у всіх: що впливатиме на суму?

Українські вчителі, молоді медики, та й загалом працівники більшості державних установ не можуть похвалитися високою зарплатнею. Наприклад, вчитель в Україні отримує в середньому 7000 гривень. Сюди вже враховано ставку і різноманітні надбавки. Враховуючи, що середня зарплата по країні становить вдвічі більше, молоде покоління не квапиться освоювати професію педагога. Відтак, цю систему, а також правила нарахування зарплати вчителям хочуть повністю реорганізувати. Про це вже розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Очікується, що зарплата вчителя зросте до 40 000 гривень, а на її розмір впливатиме кваліфікація педагога і кількість відпрацьованих годин. Стаж відійде на другий план.

Коли планують ці оновлення?

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що сума 40 000 гривень не взята просто з неба. Є вагомі причини, щоб вважати її оптимальною.

“Цю суму я не придумав, не взяв зі стелі. За нею – підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним будуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, “поріг” входу до професії (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді”, – пояснив нардеп.

Але є нюанс. Всі ці оновлення, а відтак й підвищення зарплати можливі лише після закінчення війни.

Наразі ж буде відбуватися повна реорганізація шкіл, яка триватиме мінімум до 1 вересня 2024 року. До цього часу органи самоуправління повинні затвердити план мережі шкіл з врахуванням вимог законодавства до них. Також, має відбутися повна реорганізація ліцеїв. І школи й ліцеї повинні поступово завестися матеріально-технічною базою, комп’ютерним обладнанням, доступом в Інтернет, а ще провести конкурс на підбір кваліфікованих керівників і педагогічного складу.