Українцям назвали головні причини чому гальмує комп’ютер або ноутбук на Windows

Комп’ютер може гальмувати і це ніяк не говорить про якісь серйозні проблеми з системою. Винен, звичайно ж, користувач – практика показує, що більшість користувачів не стежать за своїм ПК. Українцям нагадали 5 найпопулярніших причин повільної роботи комп’ютера.

Мало місця на диску

Системний диск використовується не тільки для зберігання операційної системи, програм і файлів. Вільне місце на диску повинно залишатися об’ємом не менше 10 гігабайт, тому що ОС і програми в процесі роботи постійно користуються накопичувачем – зберігають тимчасові файли. Наприклад, браузер може спокійно з’їсти кілька гігабайт у кеші — періодично потрібно очищати кеш. Бажано стежити за вільним місцем, якщо його мало, то комп’ютер може гальмувати.

Віруси у системі

Комп’ютерні віруси можуть працювати у фоні та робити свої справи. За фактом, вірус це звичайна програма, тільки шкідлива. Програма може виконувати різні завдання і споживати ресурси комп’ютера — процесорний час і пам’ять.

Якщо ви не впевнені у своїй системі та нещодавно встановлювали підозрілі програми, запускали файли, які отримали сумнівним шляхом, то краще завантажити будь-який антивірус (пробну версію) та перевірити систему на віруси.

Занадто багато працюючих програм та служб

Багато програм при установці прописують себе в автозавантаженні – запуск такого софту йде одночасно із завантаженням Windows. Нерідко програми створюють різноманітні служби, які також працюють у фоні. Усе це веде до надмірного споживання ресурсів. Проаналізуйте, які програми запускаються разом із Windows і відключіть через пункт «Автозавантаження» у диспетчері завдань. Зі службами складніше — тут краще «погуглити» ті служби, які можна вимкнути.

Перегрів процесора

Навіть слабкий процесор може перегріватись. Дізнатися температуру процесора можна в BIOS/UEFI або скористатися безкоштовними утилітами.

Причини тут, як правило, дві:

Деградація термопасти. Термопровідний шар з роками висихається і раз на кілька років його краще поміняти;

Вентилятори усередині корпусу, або процесорний кулер працюють не так, як потрібно. Це також пов’язано зі зносом і пилом, який осів товстим шаром у перемішці з котячою шерстю.

Якщо комп’ютер гальмує, а температура його наближається до 100 градусів у простої, необхідно провести аудит системи охолодження.

Комп’ютер не тягне сучасний софт

Простий приклад: беремо якийсь двоядерний комп’ютер початку 2010-х, ставимо на нього сучасну Windows 10, браузер і отримуємо вже повільну систему. Програми та операційна система за роки вдосконалюються та споживають дуже багато ресурсів.

Пігулка проста: необхідно підбирати версію Windows минулих років, а також підбирати софт, який працюватиме і не гальмуватиме.