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До 2500 євро: оновився рейтинг міст Польщі, де платять найбільшу зарплату

30.05.2023
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Статистика Головного управління статистики показує, що середня заробітна плата в бізнес-секторі становить близько 7,5 тисяч злотих. Однак в деяких містах можна очікувати вищих доходів. Незважаючи на те, що Варшава зазвичай очолює ці рейтинги, її середня заробітна плата наразі посідає третє місце в країні.

Останні дані Головного статистичного управління вказують на те, що середня заробітна плата в семи містах перевищує середню по країні, а в одному навіть перевищує 10 тисяч злотих щомісяця.

Рейтинг міст за рівнем середньої заробітної плати виглядає наступним чином:

  1. Краків – 10 051 злотих;
  2. Гданськ – 9 645 злотих
  3. Варшава – 9 490 злотих;
  4. Познань – 9 161 злотий;
  5. Катовіце – 8 308 злотих;
  6. Вроцлав – 8 146 злотих;
  7. Торуні – 7 647 злотих.

На противагу цьому, середній дохід у двох воєводських містах опускається нижче 6 тис. злотих:

  1. Горжув-Великопольський – 5 989 злотих;
  2. Білосток – 5 893 злотих.

Однак деякі власники бізнесу стверджують, що ці дані не дають повної картини. Статистика враховує лише працівників, які працюють повний робочий день, і стосується виключно підприємств з десятьма і більше працівниками.

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30.05.2023
1 хвилина на прочитання
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