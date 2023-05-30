До 2500 євро: оновився рейтинг міст Польщі, де платять найбільшу зарплату

Статистика Головного управління статистики показує, що середня заробітна плата в бізнес-секторі становить близько 7,5 тисяч злотих. Однак в деяких містах можна очікувати вищих доходів. Незважаючи на те, що Варшава зазвичай очолює ці рейтинги, її середня заробітна плата наразі посідає третє місце в країні.
Останні дані Головного статистичного управління вказують на те, що середня заробітна плата в семи містах перевищує середню по країні, а в одному навіть перевищує 10 тисяч злотих щомісяця.
Рейтинг міст за рівнем середньої заробітної плати виглядає наступним чином:
- Краків – 10 051 злотих;
- Гданськ – 9 645 злотих
- Варшава – 9 490 злотих;
- Познань – 9 161 злотий;
- Катовіце – 8 308 злотих;
- Вроцлав – 8 146 злотих;
- Торуні – 7 647 злотих.
На противагу цьому, середній дохід у двох воєводських містах опускається нижче 6 тис. злотих:
- Горжув-Великопольський – 5 989 злотих;
- Білосток – 5 893 злотих.
Однак деякі власники бізнесу стверджують, що ці дані не дають повної картини. Статистика враховує лише працівників, які працюють повний робочий день, і стосується виключно підприємств з десятьма і більше працівниками.
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