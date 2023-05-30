До 2500 євро: оновився рейтинг міст Польщі, де платять найбільшу зарплату

Статистика Головного управління статистики показує, що середня заробітна плата в бізнес-секторі становить близько 7,5 тисяч злотих. Однак в деяких містах можна очікувати вищих доходів. Незважаючи на те, що Варшава зазвичай очолює ці рейтинги, її середня заробітна плата наразі посідає третє місце в країні.

Останні дані Головного статистичного управління вказують на те, що середня заробітна плата в семи містах перевищує середню по країні, а в одному навіть перевищує 10 тисяч злотих щомісяця.

Рейтинг міст за рівнем середньої заробітної плати виглядає наступним чином:

Краків – 10 051 злотих; Гданськ – 9 645 злотих Варшава – 9 490 злотих; Познань – 9 161 злотий; Катовіце – 8 308 злотих; Вроцлав – 8 146 злотих; Торуні – 7 647 злотих.

На противагу цьому, середній дохід у двох воєводських містах опускається нижче 6 тис. злотих:

Горжув-Великопольський – 5 989 злотих; Білосток – 5 893 злотих.

Однак деякі власники бізнесу стверджують, що ці дані не дають повної картини. Статистика враховує лише працівників, які працюють повний робочий день, і стосується виключно підприємств з десятьма і більше працівниками.