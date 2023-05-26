Як поповнити казино через мобільного оператора

Сьогодні поповнити особовий рахунок в онлайн казино геймери можуть за допомогою карток Visa та MasterCard, інтернет-банкінгу, електронних гаманців та криптовалюти. Проте найпростіший метод – скористатися рахунком свого мобільного телефону. Поповнити казино з мобільного https://ze-casino.com/sms/ – зручно і просто, а головне – абсолютно безпечно.

Чому рекомендують онлайн казино поповнити з телефону

Є декілька причин, чому досвідчені гемблери надають перевагу саме такому способу грошового внеску:

Зручність. Мобільний телефон завжди під рукою, за умови інтернет-підключення. До того ж немає потреби кожного разу вводити номер банківської карти чи пригадувати пароль для входу в платіжну систему.

Швидкість і простота. Процес організації переказу та зарахування коштів триває кілька хвилин, гравець одразу зможе повернутися до гри на гроші.

Низький мінімальний внесок. Казино з СМС поповненням часто встановлюють поріг мінімального депозиту нижчий за звичайні при внесенні коштів з мобільного телефону. Проте максимальний ліміт платежів теж регламентується.

Перед поповненням потрібно перевірити, чи входить онлайн-клуб до переліку онлайн казино з поповненням через СМС.

Платіжні операції через операторів мобільного зв’язку

Під час реєстрації в онлайн казино з поповненням з телефону через СМС в Україні, бажано вибрати метод реєстрації за мобільним номером. Після отримання коду підтвердження, його потрібно ввести в спеціальну форму.

Поповнення ігрових автоматів з Київстару

Компанія Київстар дає можливість поповнити депозит з сайту my.kyivstar.ua або ж фірмового додатку, завантаженого на смартфон. Після авторизації в особистому кабінеті, потрібно ввести реквізити аккаунта віртуального клубу і натиснути «Оплатити». Або ж скористатися переказом за допомогою СМС. Дії, необхідні для цього:

Зареєструватись на сайті українського ігрового клубу, авторизуватись і зайти до особистого кабінету. В розділі «Поповнити» вибрати «Мобільний платіж». Вказати суму, яку буде перераховано з балансу на телефоні на депозитний рахунок гравця в казино, враховуючи обмеження. Підтвердити номер телефона. Після отримання таємного коду в СМС на мобільний, потрібно ввести його в спеціальну форму і очікувати на переказ грошей.

Поповнити казино з мобільного Vodafone і Лайф можна, скориставшись цією самою схемою.

Виведення коштів із казино на рахунок мобільного телефону

Більшість платформ азартних казино з іграми здійснюють виведення коштів на той самий рахунок, з якого клієнтом був поповнений депозит. Щоб обрати альтернативний метод виведення, потрібно подати запит до служби підтримки казино.

Для того, аби вивести кошти на свій мобільний рахунок, гравцеві потрібно:

Перейти на сторінку виведення коштів казино. Обрати спосіб виведення (в нашому випадку – через мобільного оператора). Підтвердити проведення транзакції.

Слід зазначити, що операція з виведення коштів на мобільний телефон доступна лише після проходження процедури верифікації особистості на сайті казино.