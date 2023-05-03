Украинские пенсионеры могут получить солидную доплату от Польши: нужно выполнить условия

Украинцы, работающие или работавшие в Польше, могут оформить там там пенсию. Минимальный размер пенсионных выплат у западных соседей сейчас составляет 1588 злотых, а это почти 14 тыс. грн. Но чтобы претендовать на такую пенсию, украинцы должны соответствовать ряду требований.

Минимальную пенсию в Польше назначают украинцам, имеющим в этой стране стаж как минимум 15 лет (женщины) или 20 лет (мужчины). В то же время пенсионный возраст в этой стране составляет 60 лет – для женщин, а для мужчин – 65 лет.

Правда, для украинцев, которые родились до 1949 года, действуют несколько иные правила. Чтобы получать минималку, им нужно официально отработать в Польше не менее 20 (женщины) или 25 лет (мужчины). Но если такого стажа нет или его не удалось подтвердить, им назначат возрастную пенсию при наличии стажа 15 (женщины) или 20 лет (мужчины).

Пенсии гражданам Украины выплачивает ZUS – своего рода польский Пенсионный фонд. Сумму пенсии нашим согражданам начисляют по количеству лет стажа, полученного в Польше. В то же время, в Украине также начисляется отдельная пенсия. Если сумма пенсий в Польше и Украине не дотягивает до польской минималки – ZUS доплачивает украинцам разницу.

Выходит, что даже после нескольких лет официальной работы в Польше украинцы могут получать от этой страны немалые деньги. Например, если у бывшего заробитчанина украинская пенсия составляет 300 злотых, а польская – 100 злотых, он может рассчитывать на доплату от ZUS в сумме 1188 злотых. Это доплата к минимальной пенсии по возрасту, которая в Польше составляет 1588 злотых.

Стоит отметить, что такие щедрые доплаты в Польше сейчас получает лишь около 1170 украинцев. Ведь украинцы, претендующие на доплату к минимальной пенсии в Польше, должны отвечать ряду требований:

иметь право на пенсию для иностранных граждан (возраст, стаж, уплата взносов в ZUS);

проживать в Польше на законной основе (право на пребывание в виде документа от службы по делам иностранцев или записи в реестре Пограничной службы).