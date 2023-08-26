Новий закон дозволяє ПФУ забирати назад кошти з карток пенсіонерів

Верховна Рада ухвалила законопроект №9453, який визначає нові умови припинення пенсійних виплат. Ініційований Кабінетом Міністрів та представлений Міністерством соціальної політики, законопроект передбачає, що якщо пенсіонер не витрачає кошти з пенсійного рахунку протягом 6 місяців, то банки мають право повернути кошти Пенсійному фонду на вимогу останнього.

Крім того, в законопроекті зазначено, що пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, ризикують втратити свої пенсійні виплати, якщо не вживатимуть конкретних заходів для звернення до Пенсійного фонду. Міністерство соціальної політики пообіцяло покращити умови для пенсіонерів, які проживають за межами України.

Цей законопроект розширює критерії для припинення пенсійних виплат:

Неотримання пенсії протягом 6 місяців поспіль в органах, що здійснюють пенсійні виплати, або відсутність протягом такого ж терміну будь-яких операцій з визначених банківських рахунків, на які зараховуються пенсійні кошти. Недотримання процедур фізичної ідентифікації, передбачених чинним законодавством.