ООН выплачивает украинским семьям по 20 тыс. грн: как получить деньги

В Украине на днях заработала новая программа выплат от ООН. С 18 апреля каждый пострадавший от войны украинец может получить по 6,6 тыс. грн. Эта сумма выплачивается равными частями в течение 3 месяцев. Таким образом, семья из трех человек в рамках благотворительной программы может получить почти 20 тыс. грн.

Как оформить помощь от ООН?

Оформить пособие от ООН не сложно. Нужно только позвонить по «горячей линии» в своей области или заполнить специальную форму на сайте Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.

Украинцев предупредили, что в форме на получение выплат не должно быть вопросов о данных банковской карты, кроме ее номера. Если у вас спрашивают срок действия карты или ее CVV-код, это могут быть мошенники.

Кто может претендовать на выплаты?

Помощь от ООН оказывается достаточно широкому кругу лиц. Получить выплаты могут:

внутренне перемещенные лица;

жители Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Одесской областей, пострадавшие от войны;

переселенцы, которые уже вернулись домой.

Также есть несколько важных критериев, которым должны соответствовать семьи, претендующие на помощь:

ранее не получали выплат от ООН;

доход на каждого из членов семьи не превышает 5400 грн.

Самые высокие шансы получить деньги будут иметь семьи, в которых:

есть инвалид или человек с тяжелым заболеванием;

есть только один из родителей;

есть приемные дети

Получать выплаты от ООН украинцы будут на свои банковские карты, номера которых укажут при оформлении заявки. А если карты нет – деньги можно также получить в банковском отделении или с помощью переводов Western Union.

Программа выплат от ООН будет действовать пока в Украине продолжаются военные действия. Она имеет целью поддержать наиболее незащищенные слои населения, пострадавшие от агрессии россии, в частности внутренне перемещенных лиц.