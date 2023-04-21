ООН выплачивает украинским семьям по 20 тыс. грн: как получить деньги

В Украине на днях заработала новая программа выплат от ООН. С 18 апреля каждый пострадавший от войны украинец может получить по 6,6 тыс. грн. Эта сумма выплачивается равными частями в течение 3 месяцев. Таким образом, семья из трех человек в рамках благотворительной программы может получить почти 20 тыс. грн.
Как оформить помощь от ООН?
Оформить пособие от ООН не сложно. Нужно только позвонить по «горячей линии» в своей области или заполнить специальную форму на сайте Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.
Украинцев предупредили, что в форме на получение выплат не должно быть вопросов о данных банковской карты, кроме ее номера. Если у вас спрашивают срок действия карты или ее CVV-код, это могут быть мошенники.
Кто может претендовать на выплаты?
Помощь от ООН оказывается достаточно широкому кругу лиц. Получить выплаты могут:
- внутренне перемещенные лица;
- жители Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Одесской областей, пострадавшие от войны;
- переселенцы, которые уже вернулись домой.
Также есть несколько важных критериев, которым должны соответствовать семьи, претендующие на помощь:
- ранее не получали выплат от ООН;
- доход на каждого из членов семьи не превышает 5400 грн.
Самые высокие шансы получить деньги будут иметь семьи, в которых:
- есть инвалид или человек с тяжелым заболеванием;
- есть только один из родителей;
- есть приемные дети
Получать выплаты от ООН украинцы будут на свои банковские карты, номера которых укажут при оформлении заявки. А если карты нет – деньги можно также получить в банковском отделении или с помощью переводов Western Union.
Программа выплат от ООН будет действовать пока в Украине продолжаются военные действия. Она имеет целью поддержать наиболее незащищенные слои населения, пострадавшие от агрессии россии, в частности внутренне перемещенных лиц.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter