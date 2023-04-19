Проблем не избежать: на этой неделе трем знакам зодиака не поздоровится

Текущая неделя будет перенасыщена значимыми астрологическими явлениями. До 23 апреля нас ждет Солнечное затмение, начало ретроградного движения Меркурия и транзит Марса в знаке Рака. Эти аспекты повлияют на жизнь всех представителей зодиака, но больше всего они «затронут» Тельцов, Раков и Козерогов. Самые важные планы и замыслы начнут разваливаться у них на глазах. Придется все силы бросить на то, чтоб хотя бы удержаться «на плаву».

Телец

Тельцам на этой неделе захочется уединиться и подумать о своей жизни. Однако сделать это им не удастся. Представителям знака придется решать проблемы друзей и родственников, то есть большее внимание уделять чужим делам, чем своим собственным. Однако астрологи все же советуют выкроить время на самоанализ и переоценку ценностей, которые на фоне Солнечного затмения будут очень эффективными. А ретроградный Меркурий позволит уроженцам знака лучше понять себя и свои тайные желания.

Рак

Перед Раками откроются потрясающие карьерные перспективы. Однако эмоциональная усталость и выгорание не позволят им увидеть новые возможности, а тем более воспользоваться ими. Истощенные Раки постоянно будут в плохом настроении. Они могут «срываться» на друзей и коллег, устраивать скандалы дома и обижаться по пустякам. Поэтому им рекомендуют заняться собственным ментальным здоровьем и попробовать, по крайней мере до конца недели, не перегружать себя на работе.

Козерог

Козерогам в конце недели придется принять важное решение, связанное с отношениями. От такой перспективы они будут не в восторге, тем более что ситуацию существенно усложнит необычное положение Марса в отношении Луны. Они вместе окажутся в четвертом доме эмоциональных основ, а именно в секторе отношений. При решении личных вопросов у представителей знака может возникнуть серьезный конфликт с партнером. Поможет решить сложный вопрос только искренность и откровенность, которую Козероги проявят во время общения с любимым человеком.