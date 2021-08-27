Українців попередили про важку зиму: комуналка виросте на 70%

Незабаром в Україні суттєво подорожчають комунальні послуги. Особливо це стосується вартості опалення, яка збільшиться приблизно на 40-70%. Саме такий прогноз зробив колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Екс-чиновник також зауважив, що стрибок цін найбільше вдарить по мешканцям міст та пенсіонерам.





Головню причиною збільшення сум у платіжках за тепло стане подорожчання вугля та газу. Відповідно мешканці багатоквартирних будинків у першу чергу відчують негативні зміни. Що вже казати про власників приватних будинків, які дорого заплатять за тепло у власних оселях.

На особистому Telegram-каналі екс-міністр зауважив, що ціни на пальне, а також продукти харчування вже суттєво виросли протягом 2020 та 2021 років. Така тенденція на думку Уманського втримається і надалі. Адже ціни на енергоресурси для бізнесу все ростуть. Тож покрити власні затрати підприємці спробують переклавши частину цінового тягаря на простих споживачів.

«Здорожчає усе, починаючи від продуктів, та закінчуючи комунальними послугами. Людям як завжди доведеться заплатити за все. А далі цілком ймовірно нас очікує чергова інфляція», – зазначив екс-міністр.

Традиційно за інфляцією слідує девальвація національної валюти. Однак Уманський вважає, що наразі цього можна не боятися і нацвалюта, принаймні найближчим часом, залишиться стабільною. Та це не означає що українці не відчують на собі усіх «принад» інфляції.

Колишній член Кабінету міністрів висловив свою думку щодо вірогідних наслідків глобального здорожчання для простих громадян. Отож нам загрожує втрата щонайменше 20% платоспроможності, а то й усі 30% фінансових можливостей.

Та найтяжче у таких кризових умовах буде вітчизняним пенсіонерам. Адже ні катастрофічна інфляція, ні девальвація гривні точно не покращать їх фінансового положення. Навіть враховуючи усі перерахунки пенсій, проведені цьогоріч, втрати пенсіонерів від підвищення цін практично на усе будуть куди більшими.