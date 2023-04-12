Некоторым украинцам будут выплачивать еще одну пенсию: кто ее получит

Украинские пенсионеры в скором времени смогут получать еще один вид пенсии – меценатскую. Это пенсия, которую финансируют родственники или знакомые пенсионера посредством взносов в Пенсионный фонд. При этом 30% от суммы взноса, сделанного на имя конкретного человека, идут на увеличение пенсий другим украинским пенсионерам.

Закон, позволяющий украинцам делать благотворительные взносы в Пенсионный фонд, был принят еще в 2022 году. Согласно его предписаниям целевой взнос, предназначенный на увеличение выплат конкретного пенсионера, делится на две части. 70% от суммы пожертвования получает пенсионер, которому оно предназначено, а остальные 30% Пенсионный фонд может потратить на пенсии других граждан.

Например, если сын решил помочь старенькой матери и сделал благотворительный взнос на ее имя в сумме 10 тыс. грн, то она получит +7 тыс. грн к пенсии. 3 тыс. грн из этой суммы ПФУ использует на прибавку к пенсии для стариков, у которых она крайне низкая.

О возможности сделать добровольный взнос Пенсионный фонд сообщил украинцам на своей Facebook-странице. Представители ПФУ также отметили, что для таких взносов у них есть специальный счет.

Кстати сделать пожертвование украинцы могут не только в пользу конкретного пенсионера, но и обезличенно. Тогда все внесенные средства пойдут за увеличение пенсий украинцам, которые больше всего в этом нуждаются.

Кому не разрешат выйти на пенсию?

Некоторым украинцам из-за повышения требований к стажу не удастся выйти на пенсию в 60 лет. На сегодняшний день для этого нужно иметь за плечами минимум 30 лет стажа. Однако до завершению пенсионной реформы в 2028 году минимальный стаж повысится до 35 лет.

Если пенсионер не успеет столько отработать, ему придется подождать с выходом на заслуженный отдых до 63 или 65 лет. Для 63-летних пенсионеров минимальный стаж, позволяющий выйти на пенсию, составляет 20 лет. До 2028 года он вырастет до 25 лет. А вот в 65 лет оформить пенсию можно даже со стажем в 15 лет. Хотя в 2028 году для этого понадобится уже 20-летний стаж.