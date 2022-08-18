Пекельна відпустка: з якими знаками зодіаку не варто вирушати на відпочинок

Деякі люди з народження наділені здатністю в будь-якій ситуації бачити лише погане. Вони просто випромінюють негатив та здатні миттєво зіпсувати оточуючим настрій через дрібницю.





За словами астрологів, таку характеристику можна дати представникам чотирьох знаків зодіаку. Це Овен, Тілець, Стрілець на Козеріг. Вони найгірші напарники для подорожі або відпустки. Адже через свою постійну невдоволеність всім навколо можуть перетворити відпочинок на справжнісіньку каторгу.

Овен

Народжені під цим сузір’ям завжди зважають лише на свої бажання. Конфлікти почнуться вже на етапі вибору напрямку і виникатимуть щоразу, як їм щось не сподобається. Овени запросто можуть відділитися від компанії, з якою приїхали, і піти зовсім іншим маршрутом. Представники знаку постійно змушуватимуть інших підкорятися своїй воли, проте своїх планів ні для кого міняти не будуть.

Тілець

У Тільців інша біда – вони геть нічого не можуть спланувати. Представники знаку можуть спізнитися на рейс, забути вдома квитки або гроші, чим нерідко підводять своїх попутників. Вони живуть миттю і потребують постійної опіки. Однак далеко не кожен захоче брати на себе такий вантаж, тим більше на відпочинку.

Стрілець

Не зважаючи на пристрасть Стрільців до подорожей, вони теж далекі від ідеальних попутників. Всередині у них ніби маленький моторчик, який змушує з самого ранку бігати по екскурсіях і не дає всидіти на місці ні хвилини. Вони не здатні зрозуміти, що хтось інший в цей час бажає виспатись і повалятися на пляжі. Крім того Стрільці обожнюють спілкування і нові знайомства. Тож ваша компанія під час подорожі буде постійно поповнюватися.

Козеріг

Козероги звикли завжди все контролювати. І відпочинок – не виключення. Маршрут, витрати і навіть графік харчування повинні чітко відповідати складеному плану. Тож розслабитися не вийде ані на мить. Але і це ще не все. Представники знаку обожнюють критикувати оточуючих. Вирушаючи з ними в подорож, будьте готові до того, що саме ви завжди будете винні у неправильному виборі житла, пересмаженому стейку на обід і навіть у поганій погоді.