Евро падает, а доллар “завис”: курс валют и четверг, 5 мая

В Украине идет война и государство продолжает валютные регулирования. На 5 мая уже установлены все официальные курсы по основным валютам.





Евро после вчерашнего роста в четверг несколько потеряет позиции. НБУ установил курс для европейской валюты на уровне 30 гривен и 80 копеек. По сравнению со средой он потерял две копейки.

Американский доллар продолжает удерживаться на уровне 29 гривен и 25 копеек. Не изменится 5 мая и курс польского Злотого, он и дальше будет стоить 6 гривен и 57 копеек.