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Евро падает, а доллар “завис”: курс валют и четверг, 5 мая

04.05.2022
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В Украине идет война и государство продолжает валютные регулирования. На 5 мая уже установлены все официальные курсы по основным валютам.


Евро после вчерашнего роста в четверг несколько потеряет позиции. НБУ установил курс для европейской валюты на уровне 30 гривен и 80 копеек. По сравнению со средой он потерял две копейки.

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Американский доллар продолжает удерживаться на уровне 29 гривен и 25 копеек. Не изменится 5 мая и курс польского Злотого, он и дальше будет стоить 6 гривен и 57 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 05.05.2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс 
австралийский доллар1Австралийский доллар20,8719
манат1Азербайджанский манат17,2422
BYN1Белорусский рубль10,6335
лв.1Болгарский лев15,7479
вон100Она2,3119
гонконгский доллар1Гонконгский доллар3,7273
датских крон1Датская крона4,1395
доллар США1Доллар США29,2549
евро1Евро30,801
ЕГП1Египетский фунт1,583
иена10Йена2,2513
злотый1Злотый6,5798
индийская рупия10Индийская рупия3,8283
САПР1Канадский доллар22,8367
кун1Куна4,0796
MXN1Мексиканское песо1,445
лей1Молдавский лей1,5684
OНИ1Новый израильский шекель8,6818
новозеландский доллар1Новозеландский доллар18,8899
ДОВОЛЬНО1Норвежская крона3,1143
ZAR1Ренд1,8491
НАТИРАТЬ10Российский рубль4,434
РОН1Румынский лей6,2263
РДЭ1000Рупия2,0232
сингапурский доллар1Сингапурский доллар21,1624
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,2804
тенге100тенге6,6911
ПЫТАТЬСЯ1Турецкая лира1,9749
венгерских форинтов100Форинт8,1779
Фунт стерлингов1Фунт стерлингов36,5906
чешских крон1Чешская крона1,2503
шведских крон1Шведская крона2,964
швейцарских франках1Швейцарский франк29,8504
китайский юань1Юань Жэньминьби4,4269

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04.05.2022
1 хвилина на прочитання
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