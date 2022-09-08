Відстрочка на 60 днів: важливих для економіки українців не мобілізуватимуть

Кабінет міністрів України на плановому засіданні 7 вересня продовжив термін відстрочки для військовозобов’язаних спеціалістів. Заброньовані працівники державних установ та приватних підприємств протягом двохнаступних місяців не підлягатимуть мобілізації. Подовжити відстрочку в уряді вирішили через те, що більшість броней, які діяли з початку війни, втратять чинність вже у вересні-жовтні.





Як зазначили у прес-службі Міністерства економіки України, додати кілька місяців до терміну відстрочки урядовці вирішили із суто з економічних причин. Адже коли відстрочка нині заброньованих працівників втратить свою силу, їх одразу ж мобілізують до війська. Таким чином багато підприємств та навіть державних установ втратять своїх провідних спеціалістів. А це може завдати значного удару управлінському та бізнес-сектору країни.

При цьому у міністерстві уточнили: подовжити строк дії броні урядовці можуть лише один раз. Тож якщо через два місяці війна не завершиться, підприємствам да держустановам доведеться шукати інший вихід їз ситуації, який дозволить їм зберегти основний кадровий склад.

Наразі ж, за словами міністра економіки України Юлії Свириденко, Кабмін фактично врятував низку підприємств та фінустанов від неминучої кадрової кризи. Завдяки рішенню уряду вони зможуть і надалі ефективно працювати та вносити свій вклад у відновлення економіки України.

Крім продовження терміну відстрочки, урядовці також надали підприємствам та організаціям додаткові повноваження. Тепер вони можуть видавати своїм заброньованим працівникам виписки з наказу Міністерства економіки про відстрочку. А за потреби також візувати ці документи. Такий крок уряду допоможе розвантажити від зайвої роботи державні органи, які раніше цим займалися.

Варто також зазначити, що рішенню уряду передували численні звернення Європейської бізнес асоціації, яка закликала міністрів продовжити термін діючих броней ключових спеціалістів. Щоправда у EBA пропонували збільшити відстрочку на три місяці, а уряд дав свій дозвіл лише на двомісячне відтермінування.