Мобилизацию в Украине нужно ускорить: экс-замглавы Генштаба ВСУ назвал причины

Темпы мобилизации в Украине недостаточны, а количество призванных на службу в Вооруженные силы существенно уступает числу личного состава российской армии. Так считает генерал-лейтенант Игорь Романенко, экс-замглавы Генерального штаба ВСУ. По его мнению, мобилизацию в Украине нужно ускорить любыми законными методами.

Романенко убежден, что в то время, как россияне постоянно наращивают масштабы мобилизации, украинцам также не стоит расслабляться. Сейчас путин поставил себе целью собрать армию в 1,5 млн человек и уверенно идет к этой цели. Поэтому украинцам необходимо ускорить процедуру набора новобранцев, чтобы по крайней мере не увеличивать уже существующий разрыв между численным составом ВСУ и вооруженных сил россии.

Увеличить объемы и темпы мобилизации экс-замглавы Генштаба ВСУ предлагает с помощью усовершенствования процедуры прохождения медкомиссии. Ведь ВВК (военно-врачебная комиссия) занимает у призывников больше всего времени, а количество бюрократии на этом этапе мобилизации просто «зашкаливает».

Также генерал-лейтенант Романенко отметил необходимость повышения национального сознания украинцев. Каждый мужчина призывного возраста должен осознать свой долг и обратиться в территориальный центр комплектования. Если же украинцы не делают этого самостоятельно, вручать им повестки, по мнению Романенко, нужно любыми законными способами.

Напомним, что на днях Кабинет Министров Украины внес изменения в правила мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военные) получили право вручать повестки даже тем гражданам, которые не состоят у них на учете. Таким образом, в ВСУ смогут призвать переселенцев, которые не встали на учет по месту своего нынешнего проживания и таким образом «скрывались» от призыва.

Вместе с тем с военкоматов сняли ответственность за организацию и деятельность подразделений территориальной обороны. Теперь эту обязанность целиком и полностью примут на себя областные государственные администрации.