Деякі українці вийдуть на пенсію на 5 років пізніше: в чому причина

В Україні вже за кілька років більше половини пенсіонерів не зможуть вийти на пенсію у 60 років. І йдеться зовсім не про підвищення пенсійного віку. Цей показник залишиться незмінним. А от вимоги до стажу суттєво збільшаться. Тож чимало українців просто не встигнуть виконати їх до 60 років і зможуть вийти на пенсію лише у 63 чи навіть 65 років.
Як зміняться вимоги до стажу пенсіонерів?
Реформування пенсійної системи в Україні триватиме до 2028 року. Власне до цього часу мінімальний стаж для виходу на пенсію будуть щороку підвищувати на 12 місяців.
Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 30 років страхового стажу. В наступні ж кілька років вимоги до стажу мінятимуться так:
- у 2024-му – мінімум 31 рік;
- у 2025-му – 32 роки;
- у 2026-му – 33 роки;
- у 2027-му – 34 роки;
- у 2028-му – 35 років.
Якщо до своїх 60-ти українець не встигне виконати цю норму, то із виходом на пенсію йому доведеться зачекати.
Що робити, якщо стажу не вистачає?
Якщо 60-річчя вже «на носі», а стажу для виходу на пенсію не вистачає – не біда. Вже за три роки з’явиться ще одна можливість оформити собі пенсію. У 63-и вимоги до стажу пенсіонерів значно нижчі: в 2023 році – це 20 років, а до 2028-го ця цифра виросте до 25 років.
Натомість у 65 років достатньо мати за плечима лише 12 років стажу (у 2023-му). До 2028 мінімальний стаж для тих, хто виходить на пенсію в 65-ть, становитиме 17 років.
До речі українці можуть самостійно перевірити, у якому віці зможуть вийти на пенсію. Для цього потрібно лише увійти в свій особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду та перейти до вкладки «Мій страховий стаж». Там можна перевірити свій поточний стаж та підрахувати, яким він буде до 60 років.
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