Лунный календарь на апрель 2023-го: астрологи назвали самые удачные дни месяца

Астрологическая ситуация в апреле оставляет желать лучшего. Этот месяц переполнен разнообразными космическими явлениями, которые могут оказать существенное влияние на жизнь людей. Как начало, так и конец апреля приходится на фазу роста Луны. Кроме того, 20 апреля произойдет полное солнечное затмение, а сразу после него, 21 апреля, начнется ретроградное движение Меркурия.
Учитывая эти астрологические перипетии, специалисты советуют все свои дела в апреле планировать по лунному календарю. Тогда будет гораздо больше шансов успешно выполнить все задуманное, избежав при этом неприятных сюрпризов.
Фазы луны в апреле 2023 года
Согласно составленному астрологам лунному календарю, фазы Луны и другие важные астрологические события в апреле распределятся следующим образом:
- рост Луны – с 1 по 5 апреля и с 21 по 30 апреля;
- полнолуние – 6 апреля в 06:34;
- убывающая Луна – с 7 по 19 апреля;
- новолуние – 20 апреля в 06:12;
- солнечное затмение – 20 апреля в 06:17;
- ретроградация Меркурия – с 21 апреля.
Самые удачные дни апреля по лунному календарю
Ориентируясь на даты смены фаз лунного цикла и космических явлений, астрологам удалось определить, какие дни апреля будут наиболее удачными. Такими днями станут: 10, 11, 26 и 27 апреля.
Кроме того, специалисты выделяют даты с самой мощной энергетикой:
3, 4, 10, 11, 12, 17, 25 и 30 апреля.
Идеальные дни апреля для разных дел
Специалисты также определили даты, на которые в апреле следует планировать те или иные дела:
- рабочие поездки и путешествия – с 1 по 5, с 10 по 11, 22, 24, с 27 по 29 апреля;
- деловые встречи и переговоры – с 1 по 5, с 11 по 13, 22, с 24 по 25, 27, с 29 по 30 апреля;
- поход в салон красоты, смена прически – с 1 по 3, с 10 по 12, 22, 24, с 28 по 29 апреля;
- поход к стоматологу – с 2 по 5, с 11 по 12, 22, с 29 по 30 апреля;
- помолвка и свадьба – 2, 14, с 25 по 26, 30 апреля;
- новые начинания – с 3 по 4, 25 по 27, 30 апреля;
- дорогие покупки – с 1 по 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 апреля;
- подписание контрактов и соглашений – 4 и 10 апреля.
Самые неудачные дни апреля по лунному календарю
Роковыми во всех отношениях датами в апреле станут: 9, 16, 19, 21 и 23 апреля. На эти дни астрологи упорно рекомендуют не планировать никаких важных дел. Все они обязательно завершатся провалом.
Также настороже нужно быть 20 апреля, особенно в первой половине дня. Ведь именно на это время приходится солнечное затмение, которое будет сопровождаться большим энергетическим всплеском.
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