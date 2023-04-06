Лунный календарь на апрель 2023-го: астрологи назвали самые удачные дни месяца

Астрологическая ситуация в апреле оставляет желать лучшего. Этот месяц переполнен разнообразными космическими явлениями, которые могут оказать существенное влияние на жизнь людей. Как начало, так и конец апреля приходится на фазу роста Луны. Кроме того, 20 апреля произойдет полное солнечное затмение, а сразу после него, 21 апреля, начнется ретроградное движение Меркурия.

Учитывая эти астрологические перипетии, специалисты советуют все свои дела в апреле планировать по лунному календарю. Тогда будет гораздо больше шансов успешно выполнить все задуманное, избежав при этом неприятных сюрпризов.

Фазы луны в апреле 2023 года

Согласно составленному астрологам лунному календарю, фазы Луны и другие важные астрологические события в апреле распределятся следующим образом:

рост Луны – с 1 по 5 апреля и с 21 по 30 апреля;

полнолуние – 6 апреля в 06:34;

убывающая Луна – с 7 по 19 апреля;

новолуние – 20 апреля в 06:12;

солнечное затмение – 20 апреля в 06:17;

ретроградация Меркурия – с 21 апреля.

Самые удачные дни апреля по лунному календарю

Ориентируясь на даты смены фаз лунного цикла и космических явлений, астрологам удалось определить, какие дни апреля будут наиболее удачными. Такими днями станут: 10, 11, 26 и 27 апреля.

Кроме того, специалисты выделяют даты с самой мощной энергетикой:

3, 4, 10, 11, 12, 17, 25 и 30 апреля.

Идеальные дни апреля для разных дел

Специалисты также определили даты, на которые в апреле следует планировать те или иные дела:

рабочие поездки и путешествия – с 1 по 5, с 10 по 11, 22, 24, с 27 по 29 апреля;

деловые встречи и переговоры – с 1 по 5, с 11 по 13, 22, с 24 по 25, 27, с 29 по 30 апреля;

поход в салон красоты, смена прически – с 1 по 3, с 10 по 12, 22, 24, с 28 по 29 апреля;

поход к стоматологу – с 2 по 5, с 11 по 12, 22, с 29 по 30 апреля;

помолвка и свадьба – 2, 14, с 25 по 26, 30 апреля;

новые начинания – с 3 по 4, 25 по 27, 30 апреля;

дорогие покупки – с 1 по 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 апреля;

подписание контрактов и соглашений – 4 и 10 апреля.

Самые неудачные дни апреля по лунному календарю

Роковыми во всех отношениях датами в апреле станут: 9, 16, 19, 21 и 23 апреля. На эти дни астрологи упорно рекомендуют не планировать никаких важных дел. Все они обязательно завершатся провалом.

Также настороже нужно быть 20 апреля, особенно в первой половине дня. Ведь именно на это время приходится солнечное затмение, которое будет сопровождаться большим энергетическим всплеском.