Некоторым украинцам могут повысить пенсии: кто имеет право на доплату в 230 грн

В Украине вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий имеют право на фиксированную доплату к пенсии. Сумма такой доплаты – 10% от минимальной пенсии. А поскольку минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 2304 грн, то женам и мужьям умерших участников боевых действий обязаны ежемесячно доплачивать по 230,40 грн.

О таком виде надбавки к пенсионным выплатам рассказали на страницах профильного издания «На пенсии». Там отметили, что данный вид надбавки предусмотрен законом Украины «О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты». Чтобы получить доплату к пенсии, вдова или вдовец участника боевых действий должны обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими статус умершего.

Большинство украинцев не знают о таком виде доплаты или не уверены, имеют ли на нее право. Например, в издание «На пенсии» обратилась пенсионерка из Харькова, которая является вдовой участника боевых действий. Она попросила объяснить, может ли рассчитывать на повышение пенсии и как его получить.

Женщина рассказала, что ее умерший муж был ветераном войны и инвалидом I группы общего заболевания. По ее словам, она уже обращалась за доплатой в органы Социальной защиты, однако получила отказ.

Юрист издания заверил пенсионерку, что статус участника боевых действий и инвалидность ее умершего мужа однозначно дают право на доплату к пенсии. Эта доплата должна составлять 10% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (минимальной пенсии). А отказ, полученный женщиной после первого обращения, он объяснил тем, что она просто обратилась не в то учреждение. Ведь вопрос повышения пенсии решает именно Пенсионный форд, а не органы Социальной защиты.

Стоит отметить, что получить прибавку к пенсии могут только те граждане, которые после смерти мужа или жены не женились повторно. Вступив в брак с третьими лицами, они теряют право на этот вид доплаты к пенсии.