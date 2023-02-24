Без проблем не обійдеться: яким знакам зодіаку не пощастить у березні

Березень для деяких зодіакальних знаків стане непростим місяцем. Сатурн у знаку Риб поставить під сумнів їх мрії та прагнення. Разом з тим на представників обраних знаків чекає оновлення та фундаментальні зміни, які покладуть початок новому життєвому етапу.

Йдеться про Раків, Стрільців та Водоліїв. Народжені під цими сузір’ями опиняться на грані провалу. Але зможуть врятуватися від невдач, проявивши стриманість та наполегливість.

Рак

Ракам у березні доведеться навчитися стримувати свої емоційні пориви. Від цього буде залежати їх подальша кар’єра і навіть стосунки з партнером. Один раз «випустивши пару», представники знаку ще довго будуть розбиратися з наслідками своїх дій та необачно сказаних слів.

Суттєво вплине на життя Раків зіткнення Плутона та Венери. Це астрологічне явище призведе до виникнення напруги в стосунках уродженців знаку з їх партнерами. Але відверта розмова та намагання зрозуміти кохану людину допоможуть повернути гармонію у родину.

Стрілець

Стрільцям перший місяць весни принесе не дуже приємні сюрпризи. Вони загрузнуть у конфліктах і будуть змушені докласти неабияких зусиль, щоб вийти з них переможцями.

Однак будуть у Стрільців і хороші дні. У березні на них чекають цікаві знайомства і навіть кілька подорожей. Хоча душевний неспокій, що буде переслідувати представників знаку, може завадити їм насолодитися цими прекрасними хвилями. Тож астрологи радять Стрільцям знайти спосіб повернути гармонію у своє життя, наприклад зайнятися йогою чи медитаціями.

Водолій

Березневі дні для Водоліїв пройдуть на тлі туги за минулим. Астрологи пророкують їм розрив з другою половинкою, тож представники знаку будуть постійно згадувати події та емоції з минулого, які вже неможливо повернути. Це завадить Водоліям зосередитися на своїх поточних справах та запланувати бодай щось на майбутнє.

Але внутрішня сила представників цього знаку не дасть їм впасти і розчаруватися в собі. Вони обов‘язково знайдуть сили жити далі, а можливо навіть встигнуть знову закохатися.