Минреинтеграции обратилось с важным заявлением ко всем владельцам банковских карт

В Украине банковская карта есть почти у каждого гражданина, которому исполнилось 18 лет. Более того, карточки есть даже у детей, ведь некоторые банки создали так называемые юниорские программы. Родители могут подключить карту ребенка к своему банковскому приложению и видеть все происходящие на ней операции. Пользоваться банковскими картами действительно удобно:

не нужно носить наличные деньги;

можно быстро оплачивать покупки в интернет-магазинах;

можно подключать всевозможные услуги, например Оплату частями и пользоваться беспроцентными кредитами.

Но вместе с этим банковская карта — это еще и немалая приманка для аферистов. Случаев ограбления становится все больше. В Минреинтеграции дали четкую инструкцию, как защитить свои счета от аферистов.

Основные правила безопасности, которые должен знать каждый

Никогда не храните записанный ПИН-код в кошельке или сумке. Так часто поступают пожилые люди, которые боятся забыть код. Это слишком опасно. Никому никогда не говорите пин-код и три цифры на обратной стороне карты. Эту информацию не имеет права требовать никто, даже если это представитель вашего банка или полиция. Время от времени меняйте пин-код, однако делайте это в банкомате, где нет очереди и посторонних глаз. Установите все возможные лимиты, доступные в приложении. К примеру, лимит на ежедневное снятие средств, лимит на покупки в интернете. Даже если карта будет потеряна, вор не сможет снять большую сумму, чем вы установили. Эти лимиты можно часто изменять, так что если вам нужно совершить крупную покупку, вы можете увеличить лимит, а после этого сразу его уменьшить до минимума. Не входите в свой банкинг на чужом смартфоне. Не храните данные своей карты на сайтах интернет-магазинов иначе в случае хакерской атаки мошенники к ней получат доступ.

Если карту похитили или вы ее потеряли, немедленно заблокируйте счет, через мобильное приложение или позвонив на горячую линию своего банка.