Мінреінтеграції звернулося з важливою заявою до всіх власників банківських карток

В Україні банківська картка є майже у кожного громадянина, якому виповнилося 18 років. Ба більше, картки є навіть у дітей, адже деякі банки створили так звані юніорські програми. Батьки можуть підключити картку дитини до свого банківського додатку і бачити всі операції, які на ній відбуваються. Користуватися банківськими картками дійсно зручно:
- не потрібно носити готівку;
- можна швидко оплачувати покупки в інтернет-магазинах;
- можна підключати різноманітні послуги, наприклад, Оплату частинами та користуватися безвідсотковими кредитами.
Та разом з цим, банківська картка — це ще й неабияка приманка для аферистів. Випадків пограбування щоразу стає все більше. У Мінреінтеграції дали чітку інструкцію, як захистити свої рахунки від аферистів.
Основні правила безпеки, які повинен знати кожен
- Ніколи не зберігайте записаний ПІН-код в гаманці чи сумці. Так часто роблять літні люди, які бояться забути код. Це надто небезпечно.
- Нікому ніколи не кажіть пін-код і три цифри на звороті картки. Цю інформацію немає права вимагати ніхто, навіть якщо це представник вашого банку чи поліція.
- Час від часу змінюйте пін-код, однак робіть це у банкоматі де немає черги і сторонніх очей.
- Встановіть всі можливі ліміти, які доступні у додатку. Наприклад, ліміт на щоденне зняття коштів, ліміт на покупки в інтернеті. Навіть якщо картка буде втрачена, злодій не зможе зняти більшої суми, ніж ви встановили. Ці ліміти можна часто змінювати, тож якщо вам потрібно здійснити велику покупку ви можете збільшити ліміт, а після цього одразу його зменшити до мінімуму.
- Не входьте у свій банкінг на чужому смартфоні.
- Не зберігайте дані своєї картки на сайтах інтернет-магазинів інакше в випадку хакерської атаки шахраї до неї отримають доступ.
Якщо картку викрали або ви її загубили негайно заблокуйте рахунок, через мобільний додаток або зателефонувавши на гарячу лінію свого банку.
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