Мінреінтеграції звернулося з важливою заявою до всіх власників банківських карток

В Україні банківська картка є майже у кожного громадянина, якому виповнилося 18 років. Ба більше, картки є навіть у дітей, адже деякі банки створили так звані юніорські програми. Батьки можуть підключити картку дитини до свого банківського додатку і бачити всі операції, які на ній відбуваються. Користуватися банківськими картками дійсно зручно:

не потрібно носити готівку;

можна швидко оплачувати покупки в інтернет-магазинах;

можна підключати різноманітні послуги, наприклад, Оплату частинами та користуватися безвідсотковими кредитами.

Та разом з цим, банківська картка — це ще й неабияка приманка для аферистів. Випадків пограбування щоразу стає все більше. У Мінреінтеграції дали чітку інструкцію, як захистити свої рахунки від аферистів.

Основні правила безпеки, які повинен знати кожен

Ніколи не зберігайте записаний ПІН-код в гаманці чи сумці. Так часто роблять літні люди, які бояться забути код. Це надто небезпечно. Нікому ніколи не кажіть пін-код і три цифри на звороті картки. Цю інформацію немає права вимагати ніхто, навіть якщо це представник вашого банку чи поліція. Час від часу змінюйте пін-код, однак робіть це у банкоматі де немає черги і сторонніх очей. Встановіть всі можливі ліміти, які доступні у додатку. Наприклад, ліміт на щоденне зняття коштів, ліміт на покупки в інтернеті. Навіть якщо картка буде втрачена, злодій не зможе зняти більшої суми, ніж ви встановили. Ці ліміти можна часто змінювати, тож якщо вам потрібно здійснити велику покупку ви можете збільшити ліміт, а після цього одразу його зменшити до мінімуму. Не входьте у свій банкінг на чужому смартфоні. Не зберігайте дані своєї картки на сайтах інтернет-магазинів інакше в випадку хакерської атаки шахраї до неї отримають доступ.

Якщо картку викрали або ви її загубили негайно заблокуйте рахунок, через мобільний додаток або зателефонувавши на гарячу лінію свого банку.