Власникам квартир приготуватися: кого змусять заплатити штрафи понад 2 500 гривень

Українцям розповіли, за що можуть оштрафувати власників квартир.

Проживання в багатоквартирних будинках має на увазі дотримання декількох правил. Власникам квартир нагадали, за що вони можуть отримати штрафи.

Напевно кожен житель квартири може пригадати кілька історій про сусідів, як ті гучно слухають музику, роблять ремонт чи сваряться в той час, як ви прийшли втомленими з роботи та хочете відпочити.

Через подібні ситуації часто виникають конфлікти, адже сусіди далеко не завжди розуміючі. Тому доводиться звертатися до правоохоронних органів.

Державними будівельними нормами України передбачено, що за загальними правилами жителі квартир повинні дотримуватися режиму тишини в будні дні з дев’ятої вечора до восьмої ранку, у вихідні дні — з десятої вечора до восьмої ранку.

У вищевказаний час категорично заборонено:

гучно кричати чи співати;

робити ремонт;

вмикати музику, запускати феєрверки і так далі.

При цьому до списку заборон не входить дитячий плач, а також шум від домашніх тварин, наприклад, гавкання собаки.

Тобто якщо сусідські діти гучно граються чи кричать, наприклад, після півночі, а бесіди з їх батьками не дають результату, то слід звернутися до органів опіки.

Стосовно домашніх тварин, то якщо у вас є підозри, що з чотирилапого знущаються, можна звернутися до служб захисту прав тварин.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за шум в заборонений час можна отримати покарання у вигляді штрафу. Сума штрафу може сягати двох з половиною тисяч гривень.

Однак на практиці покарати шумних сусідів доволі складно. Однак якщо розмови не допомагають, не соромтеся дзвонити до поліції. Представники правоохоронних органів повинні зафіксувати факт порушення режиму тиші та провести заміри рівня шуму. Зазвичай порушник спокою припиняє шуміти після візиту поліцейських, якщо ж порушення систематичні — звертайтеся до суду.