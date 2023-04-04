Е-повестка: адвокат объяснил, как планируют ускорить мобилизацию

Украина находится в процессе разработки законодательства, которое позволит вручать повестки не только лично, но и с помощью таких методов, как мессенджеры. Адвокат Дмитрий Бузанов подробно рассказал о причинах решения властей ввести электронные повестки.

Бузанов отмечает, что нынешний процесс мобилизации создает значительную нагрузку на ТЦК, поскольку повестки традиционно вручаются лично.

“Этот процесс требует посещения места работы или жительства военнообязанных, а затем фактического нахождения их там. Поэтому я удивлен, что это изменение не было сделано раньше”, – заявил Бузанов.

Однако некоторые эксперты сомневаются в целесообразности привязки телефонных номеров граждан к номерам их телефонов для вручения повесток. По словам юриста, для того чтобы сделать возможным получение таких извещений через мессенджеры или платформу “Дия”, необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Бузанов признает, что часть населения все равно останется недоступной, так как некоторые могут отключить все приложения или прибегнуть к использованию основных мобильных телефонов и наличным расчетам.

“Безусловно, некоторые лица будут продолжать существовать в “серой” зоне”, – заключил адвокат.

Распространение повесток через мессенджеры призвано упростить процесс оповещения потенциальных призывников по всей стране. Чем больше будет выдано повесток, тем больше уклонистов от призыва можно будет привлечь к юридической ответственности. В противном случае, если закон не будет исполняться, то и смысла в его принятии не будет.