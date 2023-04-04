В апреле украинцам снова пересчитали пенсии: кто получил +400 грн

С 1 апреля части украинских пенсионеров повысили пенсии. Речь идет о гражданах, которые после выхода на заслуженный отдых продолжили работать. В результате перерасчета пенсий некоторым из работающих пенсионеров к ежемесячным выплатам добавили вполне приличную сумму, хотя так повезло не всем. Кто и какую надбавку получил?

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам произвели согласно статье 42 закона «Об обязательном государственном пенсионном страховании». Она предполагает повышение выплат с учетом увеличения количества лет стажа. Причем гражданам, которые после выхода на пенсию еще не успели отработать хотя бы 24 месяца (2 года), пересчитывать пенсию не обязаны.

В то же время пожилым украинцам, вышедшим на заслуженный отдых со стажем 35 лет и имеющим пенсию 7000 грн, за дополнительные 2 года стажа повысили выплаты на 400 грн. Пенсионерам с более низкой пенсией повезло меньше. В частности, украинцы, у которых размер пенсионных выплат составляет 5000 грн, за такой же сверхстаж получили лишь 285 грн надбавки.

То есть сумма, на которую повышают выплаты работающим пенсионерам, зависит от текущей пенсии и количества лет, отработанных после выхода на заслуженный отдых. Чтобы посчитать сумму надбавки самостоятельно гражданину, нужно лишь умножить свой расчетный размер зарплаты, фигурирующий в формуле пенсии, на количество лет стажа.

В то же время пенсионеры, которые по состоянию на 1 апреля 2023 года имели менее 24 месяцев дополнительного стажа, надбавки вообще не получили. Им придется ждать следующего пересчета выплат, который пройдет только в апреле 2024 года.

Напомним, что в марте пенсии повысили более 10 млн. украинских пенсионеров. Перерасчет выплат прошел в рамках ежегодной индексации или так называемого «осовременивания» пенсий. После индексации сумма выплат у украинцев на заслуженном отдыхе выросла на 19,7%. При этом украинцам, вышедшим на пенсию с 2020 по 2022 годы, выплаты увеличили всего на 100 грн.