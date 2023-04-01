Два знака зодиака окажутся в «денежной яме»: апрель принесет им огромные финансовые проблемы

Второй месяц весны для некоторых зодиакальных знаков начнется на грустной ноте. Их ждут серьезные проблемы с деньгами. Финансовые трудности прогнозируют Девам и Водолеям. Для них текущая астрологическая ситуация окажется очень неблагоприятной. Транзит Меркурия, Марса и Юпитера в знак Овна, а также перемещение Плутона в созвездие Водолея приведет к негативным изменениям в их жизни. В частности, есть риск увольнения с работы и потери большой суммы денег.

Дева

Девам астрологи советуют позаботиться о так называемой финансовой «подушке безопасности». Сбережения в этом месяце им обязательно понадобятся. Про импульсивные покупки сейчас и речи быть не может. Пока есть стабильный доход, нужно отложить как можно больше, чтобы в случае «форс мажора» не остаться ни с чем.

А «форс мажоры» обязательно будут. В частности, существует большая вероятность, что Девы в этом месяце станут жертвами мошенников. Из-за своей доверчивости уроженцы знака могут потерять крупную сумму денег. Именно тогда им и пригодятся тщательно отложенные на «черный день» сбережения.

Правда, такой печальный финал Девы еще могут предотвратить. Им нужно только не терять бдительности, особенно в делах, касающихся недвижимости и финансовых документов. Все нужно тщательно проверять и не брезговать услугами профильных специалистов.

Водолей

Водолеев также ждут проблемы с деньгами, однако несколько иного характера. Наибольшей угрозой для них станет потеря стабильного дохода. У Водолеев начнутся конфликты с руководством, следствием которых может стать увольнение.

Астрологи советуют уроженцам знака не показывать свои эмоции на работе и вести себя более нейтрально. Это поможет если не предотвратить увольнение, то по крайней мере отложить его на какое-то время. А за это время Водолеям желательно найти себе еще один источник дохода, который спасет их от нищеты после потери работы.

Также представителям знака не помешает «затянуть пояса» и немного поэкономить. В частности, воздержаться от дорогих покупок, не брать кредитов, а главное – никому не занимать денег. Водолеи сейчас совсем не в том положении, чтобы позволять себе такие бессмысленные расходы.