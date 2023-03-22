Медики предостерегают от приема популярного препарата: может спровоцировать инфаркт

Среди украинцев очень распространено самолечение. А еще большая недооценка некоторых препаратов, которые большинство считают максимально безопасными. В качестве примера валидол. Его кое-кто сосет, как обычную конфету абсолютно в любых ситуациях. Валидол используют когда становится плохо в общественном транспорте, когда начинает укачивать, кружится голова, повышается сердцебиение и другие подобные проблемы. Некоторые считают это настоящей волшебной таблеткой, которую можно принимать даже при болях в сердце и других сердечных недугах. Медики предостерегают от такого. Говорят валидол сильно не навредит, но и вовсе не поможет, из-за чего вы можете потерять драгоценное время.

Валидол маскирует проблему

Часто при покалывании в области сердца некоторые берут под язык таблетку валидола. Врачи предостерегают от такого, ведь говорят, что он действительно может немного снять боль, и тем самым ввести вас в заблуждение. Валидол на время замаскирует проблему, а не решит ее, поэтому в результате больной может пропустить настоящий инфаркт.



“Многие пациенты путают валидол с нитроглицерином, считая, что это одно и то же. Валидол может ослаблять боль, но не лечить. Валидол маскирует патологию! Поэтому и инфаркт возможно пропустить, и выявить гораздо позже, получив тем самым тяжелые осложнения“, — отмечают врачи.

Как действует валидол?

Вообще этот препарат не имеет никакой доказательной эффективности. Как любят говорить современные доказательные врачи: он скорее действует как плацебо. В составе валидола есть метол и изовалериановая кислота. Такой же состав имеет и обычная мятная конфета. Он может на время снять стресс и напряжение, и даже улучшить самочувствие, но его действие заканчивается через 5 минут после полного рассасывания. При серьезных кардиологических заболеваниях этот препарат абсолютно неэффективным, и как оказывается даже опасен.