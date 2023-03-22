Медики застерігають від прийому популярного препарату: може спровокувати інфаркт

Серед українців дуже поширено самолікування. А ще велике недооцінювання деяких препаратів, які більшість вважають максимально безпечними. Для прикладу валідол. Його дехто смокче, як звичайну цукерку абсолютно в будь-яких ситуаціях. Валідол використовують коли стає погано в громадському транспорті, коли починає захитувати, крутиться голова, підвищується серцебиття та інші схожі проблеми. Дехто вважає це справжньою чарівною пігулкою, яку можна приймати навіть при болях у серці та інших сердечних недугах. Медики застерігають від такого. Кажуть валідол сильно не нашкодить, але й зовсім не допоможе через що ви можете втратити дорогоцінний час.

Валідол маскує проблему

Часто при поколюванні в області серця дехто бере під язик таблетку валідолу. Лікарі застерігають від такого, адже кажуть, що він дійсно може трішки зняти біль, і тим самим ввести вас в оману. Валідол на деякий час замаскує проблему, а не вирішить її, тож в результаті хворий може пропустити справжній інфаркт.

“Багато пацієнтів плутають валідол з нітрогліцерином, вважаючи, що це одне і те ж. Валідол може послаблювати біль, але не лікувати. Валідол маскує патологію! Тому і інфаркт можливо пропустити, і виявити набагато пізніше, отримавши тим самим тяжкі ускладнення“, – наголошують лікарі.

Як діє валідол?

Взагалі цей препарат немає ніякої доказової ефективності. Як полюбляють говорити сучасні доказові лікарі: він швидше діє, як плацебо. У складі валідолу є метол та ізовалеріанова кислота. Такий самий склад має й звичайна м’ятна цукерка. Він може на деякий час зняти стрес і напругу, та навіть покращити самопочуття, але його дія закінчується через 5 хвилин після повного розсмоктування. При серйозних кардіологічних захворюваннях цей препарат є абсолютно неефективним, і як виявляється навіть небезпечним.