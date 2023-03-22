На оплаті за газ можна зекономити: Нафтогаз повідомив важливу інформацію

Нафтогаз сьогодні справжній монополіст на ринку блакитного палива. Компанія обслуговує напевно 90% населення. Для багатьох правила та умови Нафтогазу дещо відрізняються від тих, які пропонував попередній постачальник. Зокрема, якщо заплатити комуналку до 15 числа, то можна отримати знижку у розмірі 1% від місячної суми. Але це вдається не всім. Нафтогаз повідомив, що від 20 березня, людям почнуть приходити платіжки у паперовому вигляді через пошту. Та якщо вони будуть на них чекати, то на знижку не зможуть розраховувати. Є багато альтернативних варіантів отримати квитанцію.

Є як мінімум три варіанти, як отримати квитанцію

На сайті Найтогазу кожен може створити власний кабінет, для цього треба пройти коротку реєстрацію та авторизуватися. Це дає споживачам доступ до багатьох корисних опцій. На сайті зокрема й можна отримати нову квитанцію.

Також її можна отримати у чатах популярних месенджерів, таких як, наприклад, Телеграм і Вайбер або просто через електронну пошту. А нещодавно така можливість з’явилася й у терміналах ПриватБанку. Як це зробити можна детально прочитати на сайті компанії.

До слова, останнім часом українці багато скаржаться на те, що подають одні показники, а їм натомість приходять зовсім інші рахунки, і переважно набагато більші ніж повинні були б бути. В такому випадку представники Нафтогазу пропонують користувачам звертатися до облгазів, які й передають ці дані, для того, щоб провести коригування.

«Після того, як ми отримаємо ці дані, за Вашим особовим рахунком буде здійснено перерахунок, але наступного місяця після місяця отримання скоригованих обсягів», — зазначає Нафтогаз України.

До слова, заплатити за газ також можна багатьма способами. Серед найпопулярніших мобільні банківські додатки, або банківські термінали.