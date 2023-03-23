Украинцев предупредили о подорожании мяса: когда ждать новых цен

В Украине скоро подорожает мясо. По прогнозам экспертов повышения цен можно ожидать уже в конце марта. В частности, изменится стоимость таких видов мяса, как говядина и свинина.

Как отметил ведущий аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко, цены на мясо будут расти постепенно. То есть резкого скачка стоимости говядины и свинины украинцы не почувствуют. Фактически говядина начала дорожать еще в начале месяца из-за повышения производителями цен на живец. Однако эти изменения были настолько незначительны, что потребители их даже не заметили.

Но конец марта – начало апреля продемонстрируют значительно более ощутимую ценовую динамику. Главной причиной удорожания мяса станет сезонность. Весной рынок всегда активизируется. К тому же близится Пасха, а этот праздник обычно сопровождается увеличением спроса на мясо и, соответственно, повышением его стоимости.

Еще одним важным фактором, непосредственно влияющим на цену мяса, является удорожание кормов. Именно этот фактор может существенно увеличить закупочную стоимость сырого мяса, которую будут предлагать фермеры в ближайший месяц.

Предельной цены мяса на весну 2023 года Максим Гопко не назвал. Однако исключать говядину и свинину из своего рациона из-за высокой стоимости украинцам точно не придется. К тому же после Пасхи эксперт обещает стабилизацию цен, причем не только на мясо, но и на ряд других продуктов.

В частности, молочка в Украине уже подешевела. Это связано с повышением температуры и постепенным снижением стоимости газа. Расходы производителей уменьшились, в результате чего молоко, сметана и другие молочные продукты упали в цене по крайней мере на несколько копеек. И это только начало. По прогнозам экспертов УКАБ, цены на большинство молочных продуктов в последующие месяцы продолжат снижаться.

В то же время цены на помидоры и лук в Украине в скором времени могут повыситься. Из-за стихийного бедствия в Турции, эта страна значительно уменьшила объемы экспорта овощей в Украину. Поэтому из-за дефицита помидоров, лука, а возможно и болгарского перца, цены на них заметно вырастут.