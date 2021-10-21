В кишенях українців опинилось повно доларів, які неможливо здати чи обміняти

Обміняти долари, як виявилося, завдання не з легких. За актуальними правилами прийняти можуть далеко не кожен грошовий знак. Навіть якщо касир перевірив ваші гроші на детекторі валют, він все ще може відмовитися їх обміняти.





Які долари не приймають?

Відмовитися обмінювати вашу валюту працівники банку можуть у разі наявності на ній одразу кількох пошкоджень:

зношеність;

надриви;

плями.

Наявність лише одного з вказаних пошкоджень не забороняє приймати купюру. Однак вимоги Нацбанку до кожного з цих параметрів також можуть забракувати доларову банкноту.

Зокрема валюта може мати невеликі потертості, або ж написи, які своєю площею не перевищують 2 см. Також допускаються невеличкі надриви до 0,3 см, чи проколи – до 0,1 см.

Приймуть навіть долари із жирними плямами, проте вони не повинні займати більше 20% площі банкноти.

А от рік випуску не має жодного значення. Навіть якщо ви принесли в банк купюру 1992 року, але її стан повністю задовільняє вимоги НБУ, грошовий знак охоче приймуть.

Що робити з пошкодженими доларами?

Іноземні банкноти, які зазнали сильних пошкоджень, фінансова установа може прийняти лише на процедуру інкасо. Цей процес буде не швидким, адже банку потрібно переправити валюту у країну її походження, де її обміняють на нову.

Інкасо може провести не кожен банк, через складність цієї процедури. Та й чекати на повернення своїх доларів вам доведеться досить довго. Переправляти одну банкноту за кордон ніхто не буде, тож поки банк збере велику партію доларів на інкасо, може пройти немало часу. Приблизні терміни – від 1 до 24 місяців.

Послуга інкасо є платною. Залежно від банку комісія може складати від 10 до 30% загальної суми купюр. Проте така операція дозволяє обміняти навіть вкрай знищену валюту, наприклад повністю розірвану, зі зміненим кольором, чи зітлілу.