Украинцам снова будут выплачивать по 2200 грн от ООН: кто может претендовать на эти деньги
Чтобы зарегистрироваться на получение помощи, украинцам нужно лишь прийти с документами в ближайший пункт сбора данных.
Агентство ООН по делам беженцев сообщило о возобновлении регистрации на получение материальной помощи для украинцев, пострадавших от войны. Речь о выплатах в размере 6600 грн., которые граждане получают равными долями в течение 3 месяцев. На деньги от международной организации могут рассчитывать семьи, которые принадлежащие к социально незащищенным, к тому же имеют крайне низкие доходы.
Подать заявку на денежные выплаты в сумме 2200 грн в месяц могут следующие категории граждан:
- семьи, в состав которых входят отец/мать с одним и более несовершеннолетними детьми (до 18 лет) или пожилыми людьми (старше 55 лет);
- семьи, в которых есть один/несколько пожилых людей (более 55 лет) и один или более несовершеннолетних детей (до 18 лет);
- семьи с одним/несколькими лицами, у которых есть особые потребности (хронические заболевания, инвалидность);
- приемные семьи.
Еще одним критерием для потенциальных получателей пособия является низкий месячный доход. Официальный доход семьи, которая претендует на выплаты, не должен превышать 5400 грн.
Размер денежной помощи 2200 грн в месяц в ООН установили основываясь на прожиточном минимуме в Украине по состоянию на апрель 2022 года. Подать заявку на такие выплаты украинцы могут в ближайшем пункте сбора данных, которые есть в каждом регионе Украины. С собой нужно иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- индивидуальный налоговый номер (идентификационный код);
- свидетельства о рождении каждого из детей;
- номер банковской карты;
- документы, подтверждающие принадлежность семьи или ее членов к определенной льготной категории.
Денежную помощь в размере 2200 грн в месяц будет получать каждый из прошедших отбор членов семьи. Но если граждане уже получали ранее выплаты от каких-либо других международных организаций, их заявки сразу же «забракуют», даже если объективно они подходят под все критерии ООН.
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