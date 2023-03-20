Украинцам снова будут выплачивать по 2200 грн от ООН: кто может претендовать на эти деньги

Агентство ООН по делам беженцев сообщило о возобновлении регистрации на получение материальной помощи для украинцев, пострадавших от войны. Речь о выплатах в размере 6600 грн., которые граждане получают равными долями в течение 3 месяцев. На деньги от международной организации могут рассчитывать семьи, которые принадлежащие к социально незащищенным, к тому же имеют крайне низкие доходы.

Подать заявку на денежные выплаты в сумме 2200 грн в месяц могут следующие категории граждан:

семьи, в состав которых входят отец/мать с одним и более несовершеннолетними детьми (до 18 лет) или пожилыми людьми (старше 55 лет);

семьи, в которых есть один/несколько пожилых людей (более 55 лет) и один или более несовершеннолетних детей (до 18 лет);

семьи с одним/несколькими лицами, у которых есть особые потребности (хронические заболевания, инвалидность);

приемные семьи.

Еще одним критерием для потенциальных получателей пособия является низкий месячный доход. Официальный доход семьи, которая претендует на выплаты, не должен превышать 5400 грн.

Размер денежной помощи 2200 грн в месяц в ООН установили основываясь на прожиточном минимуме в Украине по состоянию на апрель 2022 года. Подать заявку на такие выплаты украинцы могут в ближайшем пункте сбора данных, которые есть в каждом регионе Украины. С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер (идентификационный код);

свидетельства о рождении каждого из детей;

номер банковской карты;

документы, подтверждающие принадлежность семьи или ее членов к определенной льготной категории.

Денежную помощь в размере 2200 грн в месяц будет получать каждый из прошедших отбор членов семьи. Но если граждане уже получали ранее выплаты от каких-либо других международных организаций, их заявки сразу же «забракуют», даже если объективно они подходят под все критерии ООН.