Украинцев предупредили о подорожании коммуналки: сколько придется платить за воду и электричество

В Украине уже весной могут пересмотреть тарифы на воду и электроэнергию. Себестоимость обоих ресурсов уже значительно превысила тариф для населения, а компенсировать разницу в цене за счет местных бюджетов, как это делали ранее, сейчас невозможно из-за дефицита средств. Так что в Кабмине обсуждают возможность повышения цен на коммуналку уже с апреля текущего года.

Что будет тарифом на воду?

На самом деле, стоимость водоснабжения и водоотвода в Украине собирались увеличить еще в январе 2023 года. Однако соответствующее решение, которое уже согласовали в Раде, внезапно отменили. Но в Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), недавно подтвердили – новым ценам быть. Такое решение в НКРЭКУ объяснили ростом затрат на химикаты для очистки воды, которые подорожали более чем на 80%, а также на зарплаты работникам.

Известно, что в Киеве стоимость водоснабжения уже с апреля вырастет с 16,1 грн до 18,2 грн за кубометр. И это только первый этап повышения цен. На втором этапе, который начнется ориентировочно в июле, тариф может составить 22 грн за куб. В целом в 2023 году стоимость водоснабжения и водоотвода в столице повысят более чем на треть – с 30,38 грн до 40,4 грн за куб.

Кстати, в маленьких городах Украины, где вопросы тарифов решают местные власти, цены на воду уже обновили. Например, в Староконстантинове Хмельницкой области тариф на воду и канализацию повысили почти на 14% – до 56,84 грн за куб. А в городке Буск Львовской области пользование водопроводом местным жителям обходится уже в 61,64 грн за куб, то есть на 18% дороже.

На сколько повысят стоимость электроэнергии?

Если повышение тарифа на воду сейчас уже вопрос решенный, то с электричеством пока не все ясно. Себестоимость киловатт-часа еще в прошлом году в несколько раз превышала цену для населения. А сейчас, после многочисленных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины, разрыв между реальной стоимостью электричества и тарифом за кВт*ч стал просто поразительным.

Раньше этот вопрос решали за счет средств из местных бюджетов, но сейчас денег на то, чтобы покрыть столь значительную разницу в цене, просто нет. Так что в правительстве всерьез рассматривают возможность повысить стоимость кВт*ч чуть ли не вдвое.

На сегодняшний день тариф на электричество в Украине составляет 1,44 грн за киловатт, а при использовании более чем 250 киловатт в течение месяца тариф увеличивается до 1,68 грн. После пересмотра цен стоимость киловатта может достичь 2,3-2,5 грн. Причем такое существенное удорожание согласно предположениям экспертов коммунальной отрасли ждет нас уже в апреле.