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Українці можуть зустріти Новий рік в темряві – чи загрожують країні відключення?

29.11.2021
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Українці можуть зустріти Новий рік в темряві. Експерти вважають, що є серйозні ризики залишитися в новорічну ніч без електрики. На складах ТЕС катастрофічно не вистачає вугілля. Синоптики обіцяють сильні похолодання. Тому систематичні відключення по всій країні неминучі.


 

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Коли почнуть планові відключення

Найближчими днями в Києві почнуть систематично відключати електрику в цілях економії. Планують проводити такі заходи до 4 грудня. Потім в такому режимі буде працювати вся країна. Олег Попенко вже заявив про це офіційно.

Час блекаута не за горами. Так склалося, що на теплоелектростанціях дуже мало вугілля. У підземних сховищах газу мізер. За новою ціною блакитне паливо Україна вирішила не закуповувати. Не варто забувати про те, що електромережі знаходяться в жахливому стані. І якщо будуть сильні морози, то неминучі й аварії на лініях електропередач.

Сукупність цих факторів і погана погода зіграють злий жарт. Знеструмленими можуть залишитися цілі райони столиці та інших міст.

Кого відключать в першу чергу?

Експерти вважають, що першими почнуть відключати від електрики віддалені райони України. Київ постараються найдовше забезпечувати електрикою, щоб уникнути бунту в столиці. Хоча саме формулювання звучить досить дивно, адже люди живуть скрізь та заслуговують однакового ставлення до себе. Як залишити без електрики школи й лікарні, ВНЗ і дитячі садки? Цього допускати просто не можна.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль спростовує подібні заяви. Такі заяви в опалювальний сезон всього лише чергова спроба повалити чинну владу. Він запевняє, в сховищах достатньо газу, вугілля закуплене в США. Ніяких відключень не буде. Не потрібно впадати в паніку і пити тривогу. На цей опалювальний сезон ресурсів більш ніж достатньо.

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29.11.2021
1 хвилина на прочитання

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