Українцям слід готуватися до пенсії з сорокаліття

Солідарна пенсійна система, з огляду на шалені темпи старіння нації, з кожним роком стає все більше схожою на фінансову піраміду. І якщо зараз працююче населення ще в змозі забезпечити осіб похилого віку регулярними виплатами, то вже зовсім скоро на плечі одного громадянина ляже відповідальність за добробут одразу кількох пенсіонерів. Саме тому міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що про власні доходи у старості українцям слід замислитися вже у сорок років, а можливо й раніше.





Саме таку точку зору чиновник висловив на свої офіційній сторінці у Facebook: «Нам потрібно врешті визнати факт старіння нації й відкинути дешевий популізм. Збільшення кількості громадян пенсійного віку в країні робить солідарну систему не надто функціональною. Тому необхідне існування альтернативного підходу до пенсійних заощаджень».

Також нещодавно у своєму інтерв’ю міністр зазначив, що громадянам 40-річного віку взагалі не варто розраховувати на пенсію, якщо у них немає заощаджених коштів у недержавному пенсійному фонді.

Марченко вже неодноразово висловлював свою прихильність до накопичувальної пенсійної системи. Адже вона приноситиме хороший дохід вкладникам. Відрахування, здійснювані щомісяця із зарплатні громадянина, будуть акумулюватися на особистому рахунку. А коли українець досягне пенсійного віку, отримуватиме у вигляді пенсії усі свої відрахування, а також інвестиційний дохід.

На початках накопичувальну пенсію громадяни отримуватимуть разом із солідарною. Та у міру старіння нації солідарна пенсія буде все зменшуватися. Тож першочерговим завданням Мінфіну є створення абсолютно для усіх громадян можливості робити відрахування на майбутню пенсію.

Наразі планується, що фіксований внесок на власний пенсійний рахунок за новою системою становитиме 2%. З них 1% – єдиний соціальний внесок, а ще 1% – виплати у накопичувальний пенсійний фонд із державного бюджету. Для молодих вкладників збираються навіть створити спеціальну заохочувальну систему, за якою додатковий внесок до фонду з особистих коштів буде подвоюватися державою.