Осталось 2 дня: Ощад опубликовал важную новость для клиентов банка

С 1 декабря 2023 года государственный банк “Ощадбанк” планирует внедрить ряд инновационных изменений, направленных на улучшение банковского обслуживания для своих клиентов. Эти обновления, как сообщается на официальном сайте банка, прежде всего коснутся тарифов на обслуживание счетов, в том числе и зарплатных карточных.

Заметным изменением является отмена комиссии за переводы по технологии peer-to-peer (P2P). Это касается переводов, осуществленных с помощью платформ веб- и мобильного банкинга, Ощад 24/7, с карт, выпущенных по тарифному плану “Зарплатный”, на другие карты Ощадбанка. Этот шаг призван упростить финансовые операции для клиентов банка, сделав перевод средств более удобным и экономически выгодным.

Кроме того, банк распространяет освобождение от комиссии на денежные переводы в пределах сети Ощадбанка с помощью мобильного банкинга. Ожидается, что эта инициатива поощрит больше клиентов использовать мобильный банкинг для осуществления финансовых операций, что улучшит общий опыт пользователей.

Ощадбанк также подчеркивает важность осведомленности клиентов об этих нововведениях. Для обеспечения полной осведомленности клиентов подробная информация о пересмотренных тарифах и других соответствующих изменениях размещена на официальном сайте банка. Кроме того, клиенты могут получить эту информацию, посетив любое отделение банка. Эти обновления являются частью стремления Ощадбанка постоянно совершенствовать свои услуги и реагировать на потребности клиентов.