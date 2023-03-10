Xiaomi 13 Pro провалився у битві з найкращими камерофонами у DxOMark

Xiaomi 13 Pro – смартфон з найбільшим “дюймовим” датчиком камери, оптикою Leica, і великою ціною 1300 $ (за глобальну версію) не зміг блиснути результатами в тесті DxOMark. Експерти оцінили його можливості у 136 балів, що не ставить цей пристрій навіть у ТОП-15 найкращих камерофонів ринку.

Сильними сторонами камери Xiaomi 13 Pro визнали високу деталізацію та широкий динамічний діапазон як у фотографіях, так і під час зйомки відео. Лабораторія також похвалила точне перенесення кольорів і якість масштабування при використанні об’єктива з 3-кратним оптичним зумом. Однак, на думку експертів, не все було так добре.

DxOMark виявив нестабільність експозиції та деградацію тонів у висококонтрастних сценах. Під час тесту на деяких фотографіях з’являлися артефакти цифрового оброблення, а автофокус не завжди працював надійно. Крім того, лабораторії не сподобалися затримки між натисканням кнопки спуску затвора та фотографуванням, особливо в умовах недостатнього освітлення.

В оновленому рейтингу найкращих камерофнів Xiaomi 13 Pro ділить 16 позицію з Xiaomi 12S Ultra та vivo X90 Pro. Цікаво, що всі три моделі використовують один і той же 1-дюймовий сенсор Sony IMX989, а вище знаходяться пристрої з більш простими матрицями. Звичайно, результат у 136 балів – це все одно багато, але навряд чи амбіції Xiaomi обмежуються шістнадцятим місцем.