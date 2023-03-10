Жах для окупантів: ЗСУ отримають канадські дрони, здатні відстежувати мобільні телефони ворога

Незабаром Україна отримає від Канади партію безпілотників R70 Skyranger. Про це повідомляють журналісти The National Post.

Літом минулого року Юлія Свириденко, яка очолює Мінекономрозвитку, звернулась до голови канадського оборонного відомства Аніти Ананд з проханням про надання 300 одиниць R70 Skyranger в якості оборонної підтримки. Журналісти зауважують, що до нещодавнього часу цей запит серйозно не розглядали. Ситуація змінилась після втручання Canadian Commercial Corporation.

У листі голови Мінекономрозвитку акцентувалося увага на тому, що вироблені українськими компаніями безпілотники мають ряд недоліків. Найчастіше проблема — їх вразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Ця вразливість нашкодила чималій кількості операторів дронів. Окрім цього, дрони українського виробництва неможливо експлуатувати в негативних погодних умовах та в темний час доби.

R70 Skyranger збираються в Онтаріо. Безпілотники можуть похвалитись наявністю радіоелектронного захисту та тепловізора. Їх можна використовувати для відстеження мобільних телефонів, пошуку хімічної зброї та ідентифікації осіб. Журналісти підрахували, що вартість партії безпілотних літальних апаратів, яка налічує 300 одиниць, сягає 150 мільйонів євро.

Щодо характеристик дрона, то вага одного R70 Skyranger складає всього 5 кг. В якості корисного навантаження він може нести систему скидання боєприпасів та камери. В повітрі дрон може знаходитися до 40 хвилин та віддалятися від оператора на відстань до п’яти кілометрів.

Загалом це не єдина країна яка надає надсучасні дрони для боротьби з окупантами. Також українські інженери пропонують надійні рішення для завдання ударів по позиціях ворога та розвідки.

Недавно було озвучена, що Верховна рада проголосує за виділення 30 мільярдів гривень на дрони для армії. Кошти будуть спрямовані на виробництво власних дронів, адже українські інженери пропонують безліч рішень ефективних БПЛА, які зможуть долати значні відстані. Перші десять мільярдів коштів були виділені з резервного фонду.