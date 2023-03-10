Польща змусить українських біженців повернути кошти: деталі

Українці, які отримали “неправомірні” соціальні виплати, зараз перебувають у центрі уваги урядових чиновників у Польщі. За даними видання Rzeczpospolita, приблизно 2 мільйони злотих було виплачено українським громадянам неправомірно від початку повномасштабної війни Росії проти України. У зв’язку з цим, політики та посадовці вирішили повернути кошти, які ZUS виплачував біженцям, які покинули Польщу.

З 28 січня 2023 року в Польщі діють зміни до закону про допомогу громадянам України, згідно з якими виплати сім’ям з України припиняються, якщо вони виїжджають за межі країни на понад 30 днів. За місяць дії цієї норми Закону про допомогу, ZUS призупинив виплату допомоги приблизно 3200 громадянам України, які порушили законодавство країни і виїхали на понад місяць.

Павло Жебровський, речником ZUS, заявив наступне, якщо люди повернуться до Польщі протягом 30 днів від дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в Польщі, і виплата допомоги буде відновлена. Уникнути переплати допомоги вдалося завдяки утриманню платежу одразу після дня від’їзду на підставі зміненого акту. Раніше, коли діяло положення, згідно з яким ZUS отримував інформацію про дату закінчення терміну перебування в Польщі, інформація про виїзд була надана не раніше, аніж через місяць після перетину кордону.

Наразі вилучено майже 35 з половиною тисяч злотих, але перевірка триває, тож сума буде набагато більшою.

Загалом це не завжди пов’язане з бажанням українців отримувати виплати навіть після повернення додому. Іноді таке трапляється помилково. Для прикладу раніше набули розголосу кілька випадків, коли українців, покидаючи Польщу, повідомляли про свій намір до ZUS, однак соціальну допомогу продовжували нараховувати.

Щодо процедури повернення помилково виплачених коштів, то українцям варто звернутися за номерами гарячої лінії. Там допоможуть провести процедуру повернення відповідно до діючого законодавства Польщі.