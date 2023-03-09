В Украине 10 копеек оценили в 800$: что особенного в этой монете

В Украине уникальную монету номиналом 10 копеек продают за 29 тыс. грн. Такая заоблачная цена обусловлена ее неповторимой особенностью. При изготовлении монеты произошла ошибка и ее отчеканили на заготовке для 1 копейки. В результате она имеет нехарактерный для своего номинала серебристый цвет, а за право владеть этой монетой соперничают десятки коллекционеров.

Ценную монету продают на популярном украинском онлайн-аукционе Violity. Ее владелец отметил, что монета была отчеканена в 2004 году. Также известно, что:

ее вес составляет 1,47 г;

изготовлена из нержавеющей стали;

не имеет никаких дефектов;

не подлежала реставрации.

Какие еще 10 копеечные монеты можно дорого продать?

Нумизматы высоко ценят некоторые виды монет номиналом 10 копеек и готовы заплатить крупную сумму, чтобы добавить хотя бы одну из них в свою коллекцию.

К примеру ценными считаются 10 копеек разновидности 1.14ГАк 1992 года чеканки. Как сообщили специалисты профильного ресурса «Монеты-ягодки», такую монету можно продать за 10-14 тыс. грн. Она имеет следующие особенности:

средний зубчик трезубца с утолщением сверху;

буквы «Ї» и «Н» с прямыми верхушками (на других монетах они загнутые);

хвостик грозди №3 длинный и тонкий;

на гурте есть мелкая или грубая насечка.

Также многие коллекционеры охотятся за 10 копейками разновидности 2.21ВАк 1992 года изготовления. Такая монета стоит от 8 до 10 тыс. грн. Отличить ее от других можно по:

узкому и острому среднему зубчику трезубца;

закрытым 5-му и 7-му зернам третьего колоска;

грозди №2, по форме похожей на тупоугольный треугольник;

грубой насечке на гурте.

Интересно, что такие особенные и достаточно дорогие копейки украинцам часто встречаются прямо на улице. Также их можно получить со сдачей в супермаркете или найти в старом кошельке. Главное – суметь распознать в обычной на первый взгляд монете настоящее «сокровище». Тогда счастливчику удастся неплохо подзаработать на своей находке.