По 570 грн к каждой пенсии: кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на такую надбавку

В Украине пенсионеры старше 70 лет получают еще от 300 до 570 грн к каждой пенсии. Однако на такую компенсационную выплату могут рассчитывать только пенсионеры, у которых пенсия меньше 10 340 грн.

Об этом сообщила первый заместитель главы Минсоца Дария Марчак. Она также напомнила, какую именно доплату получает каждая из категорий пожилых пенсионеров:

гражданам в возрасте 70-75 лет выплачивают надбавку в сумме 300 грн;

пенсионерам 75-80 лет ежемесячно добавляют по 456 грн;

украинцам 80 лет и старше – по 570 грн.

Следует отметить, что возрастные доплаты к пенсии для украинцев не новость. Старшим пенсионерам в возрасте от 80 лет их назначили еще в 2020 году. А затем Минсоц постепенно вводил компенсационные выплаты и для других возрастных категорий пенсионеров.

Однако существует одно правило, по которому части пожилых пенсионеров могут не назначить возрастных доплат. На компенсационные выплаты по закону не имеют права украинцы, получающие пенсию более 10 340 грн.

С 1 марта украинцам повысили пенсии

Марчак также напомнила, что с 1 марта 2023 года большинству украинских пенсионеров повысили пенсии. В результате индексации доходы граждан, находящихся на заслуженном отдыхе, выросли по меньшей мере на 100 грн. Максимальная же надбавка составила 1500 грн.

Причем, на этот раз, вопреки правилам, проиндексировали даже минимальные пенсионные выплаты. Обычно такие пенсии повышали одновременно с прожиточным минимумом. Но в этом году из-за нехватки средств в бюджете прожиточный минимум пересматривать не будут. Поэтому в правительстве решили поддержать пенсионеров с наименьшим доходом и проиндексировать их выплаты тоже.

Тем более что темпы роста прожиточного миниумума в Украине всегда существенно отставали от темпов индексации. Таким образом, разрыв между получателями минимальной пенсии и остальными пенсионерами постоянно увеличивался. В этом же году Миноц попытался восстановить справедливость, а заодно и поддержать наименее защищенную категорию украинцев в сложные времена войны.