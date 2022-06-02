Українцям можуть підвищити пенсії вже у липні: хто і скільки отримає

В Україні з 1 липня можуть перерахувати пенсії. Але реалізувати цей задум урядові вдасться тільки якщо вистачить бюджетних коштів. Збільшити планують мінімальну та максимальну пенсії, а також суму надбавки за понаднормовий стаж.





В рамках липневого перерахунку розмір виплат зміниться наступним чином:

мінімальна пенсія – на 93 грн, з 1934 грн до 2027 грн;

максимальна пенсія – на 930 грн, з 19340 грн до 20270 грн;

доплата за понадстаж – на 93 коп, з 19,34 грн до 20,27 грн за 1 рік.

Як повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, перерахуванню підлягатимуть й інші види доплат, якщо вони прив’язані до суми прожиткового мінімуму. Також чиновниця зазначила, що сподівається втілити в життя плани, зафіксовані в календарі підвищення пенсійних виплат. Хоча зараз стан державного бюджету м’яко кажучи нестабільний і не дозволяє впевнено стверджувати, що перерахунок пенсій таки відбудеться.

Варто зазначити, що попри значний дефіцит державного бюджету, у Мінсоцполітики автоматично подовжили виплату усіх видів соціальної допомоги українцям. Мова йде про субсидії, виплати безробітним, багатодітним родинам, інвалідам та іншим категоріям соціально незахищених громадян. Таких отримувачів державної допомоги в Україні зараз нараховується близько 6 мільйонів. Ще понад 11 мільйонів українців отримують пенсійні виплати.

Нагадаємо, що у травні на пенсії українцям держава перерахувала 48,7 млрд. грн, а це на 0,2 млрд. грн більше, ніж попереднього місяця. Та свої гроші нажаль отримали не всі пенсіонери. Громадянам похилого віку, що обслуговуються у банках, всі кошти перерахували вчасно. Адже вони отримують пенсію на банківську карту.

Натомість клієнти «Укрпошти» зіткнулися з певними труднощами під час отримання своїх виплат. Деякі відділення поштового оператора у окупованих областях наразі не працюють, як і кур’єри, що зазвичай займалися доставкою пенсій. Однак стареньких запевнили, що їхні гроші нікуди не дінуться і очікуватимуть на отримувачів, скільки буде потрібно.