Vodafone запустив революційну послугу, яка безкоштовно доступна всім абонентам

В Україні мобільні оператори відомі тим, що регулярно запроваджують нові послуги та тарифні плани для своїх абонентів. Нещодавно Vodafone випустив нову функцію, яка може виявитись дуже корисною. Оголошення про це було зроблено на офіційному сайті оператора та у соціальних мережах.

Оновлення, про яке йдеться, стосується програми My Vodafone. Остання версія програми тепер включає персонального інтерактивного помічника на ім’я “ТОБі”. Ця функція дозволить абонентам ставити запитання та отримувати оперативні відповіді від експерта-асистента ТОБі.

За допомогою Тобі абоненти зможуть отримати інформацію з низки тем, включаючи зміни тарифних планів, активацію послуг, фінансові питання та ін. Ця нова функція позбавить абонентів необхідності телефонувати на лінію підтримки і витрачати час на очікування допомоги.

Крім того, програма My Vodafone дозволить абонентам активувати свій тарифний план на місяць, придбати додаткові послуги, а також відстежувати залишок даних та інших послуг. Додаток також відображає інформацію про тарифний план абонента, історію платежів та поточні пропозиції, доступні для його номера.

Насамкінець слід зазначити, що останнє оновлення Vodafone з появою Тобі, персонального інтерактивного помічника, пропонує ефективний і простий у використанні сервіс для своїх абонентів, що робить його цінним доповненням до програми My Vodafone.