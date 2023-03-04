Ілон Маск показав як роботи Tesla створюють нового робота

Під час зустрічі з інвесторами Ілон Маск продемонстрував, як два людиноподібні робота Optimus Tesla змогли побудувати третього робота. У відеопрезентації було показано, як один робот Optimus допомагає іншому встановити руку третього робота, який потім закріплюється на місці за допомогою гвинтів.

Після цього готові роботи змогли пройтися кімнатою. Маск пояснив, що жоден із доступних на даний час компонентів для створення таких роботів не відповідає стандартам їхньої компанії, тому їм довелося створювати свої власні.

Маск також прокоментував досягнення в галузі робототехніки загалом, заявивши, що прогрес іде помірними темпами. Він підкреслив, що головною перевагою роботів Optimus є їхній просунутий штучний інтелект, заснований на тій же системі, яка використовується для керування електромобілями компанії. У своїх власних словах Маск зазначив, що їхній штучний інтелект є найпередовішим і може похвалитися новітньою системою, яка відрізняє його від інших систем штучного інтелекту в галузі.