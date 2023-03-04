Проблем не избежать: трем знакам зодиака дали неутешительный прогноз на предстоящую неделю

Негативное влияние Сатурна и Плутона испортит некоторым знакам зодиака всю следующую неделю. Они будут хвататься за прошлое и совершенно безрезультатно бороться с обстоятельствами, которые уже не изменить. Самый плохой период, по словам астрологов, ждет Тельцов, Скорпионов и Водолеев. Представители этих знаков столкнутся с множеством проблем и полным непониманием со стороны окружающих. Но следует помнить, что после каждой бури в конце концов появляется радуга.

Телец

Тельцов на следующей неделе непрестанно будет преследовать ностальгия по прошлому. Сейчас уроженцы знака как раз переживают сложный период в жизни, а воспоминания постоянно тянут их назад, не давая окончательно перевернуть страницу.

Проблема в том, что Тельцы уже привыкли к боли. Она дарит им чувство комфорта и, как ни странно, защищенности. Однако, чтобы начать новый раздел своей жизни, нужно выйти из этой зоны комфорта и столкнуться с реальностью. На следующей неделе Тельцов ждет сложный разговор с руководством, а возможно даже ссора со второй половинкой. Но главное, что они смогут решить свои проблемы и закрыть все гештальты.

Скорпион

Скорпионы на следующей неделе могут оказаться на грани эмоционального выгорания. В последнее время они заботились обо всех, кроме себя, и успели полностью исчерпать свой внутренний ресурс. Если уроженцам знака не удастся найти время на отдых и заботу о собственном здоровье, они просто впадут в депрессию.

Выход один: вспомнить, что такое здоровый эгоизм и сосредоточиться на собственных нуждах. Возможно, при этом Скорпионы обидят кого-то из близких им людей. Но оставить позади уже затянувшуюся «черную полосу» можно лишь таким радикальным способом.

Водолей

Финансовые проблемы, которые уже давно беспокоят Водолеев, отойдут на второй план. На следующей неделе представителям знака испортят настроение совершенно другие обстоятельства. Водолеев будут ужасно раздражать попытки окружающих вмешаться в их личные дела. Непрошеные советы могут заставить их повести себя агрессивно и оскорбить знакомого или коллегу.

Астрологи советуют Водолеям не обращать внимания на чужое мнение. Сейчас уроженцы знака находятся на этапе самоопределения и только от них зависит, как сложится их судьба в дальнейшем. Поэтому следует прислушиваться только к собственным ощущениям и максимально оградить себя от постороннего воздействия. Кстати, это еще и отличный способ свести к минимуму конфликты с навязчивыми советчиками.