В Украине ввели новые валютные ограничения: что изменилось для украинцев

Национальный банк Украины с 1 марта в очередной раз пересмотрел и изменил некоторые из установленных ранее валютных ограничений. В частности, регулятор значительно упростил деятельность волонтеров, расширив перечень товаров, которые они могут беспрепятственно покупать за рубежом. О том, как изменилось отношение НБУ к расходам украинцев, рассказали в пресс-службе ведомства.

Прежде всего, Нацбанк добавил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) к перечню товаров оборонного назначения. То есть теперь физлица-волонтеры могут свободно покупать «беспилотники» за границей, пользуясь при этом своими гривневыми карточками. В список таких товаров также входят тепловизоры, шлемы, рации, тактическая форма, обувь и т.д.

Кстати, отдельный товарный код для «беспилотников», который НБУ на днях добавил в список разрешенных покупок волонтеров, появился в Украине всего несколько месяцев назад. Он был введен законом о Таможенном тарифе Украины, который вступил в силу 1 января 2023 года.

В общем же, рассчитываться за рубежом гривневыми карточками украинских банков волонтеры могут еще с 6 августа 2022 года. Однако покупать им разрешено только товары оборонного назначения из перечня, утвержденного НБУ.

С этой же целью они могут покупать валюту и переводить ее за границу. Такое правило касательно валютных операций волонтеров действует с 4 апреля прошлого года. Правда, сумма перевода ограничена 400 тыс. грн в месяц (в валютном эквиваленте).

Еще одним новшеством Нацбанка стало разрешение на перевод средств фонду посольства Турции в Украине. Отправлять свои деньги на поддержку пострадавшего от землетрясения населения могут как украинцы, так и иностранцы, которые сейчас проживают в Украине и владеют карточками украинских банков.

Также НБУ разрешил фонду турецкого посольства покупать валюту и перечислять ее за границу в пользу гуманитарной миссии AFAD, Министерства внутренних дел Турции, Министерства иностранных дел и Красного полумесяца.

Все упомянутые изменения перечислены в постановлении Национального банка Украины от 1 марта 2023 года. Новые правила вступили в силу 2 марта, на следующий день с даты принятия постановления.