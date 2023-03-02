В Украине готовят закон, позволяющий ограничивать мобильный интернет и связь

В случае возникновения диверсионной и террористической угрозы, временные ограничения на использование интернета и мобильной связи могут быть введены на определенных участках территории Украины.

Проект закона №8185, предложенный специалистами, позволяет сотрудникам различных органов власти, таких как Минобороны, СБУ, Служба внешней разведки, МВД, УГО, Государственная пограничная служба и Нацполиция, вмешиваться в работу интернет-связи и мобильной связи.

В качестве средств вмешательства могут использоваться беспилотные летательные аппараты с системами подавления связи и другими излучающими устройствами. В законопроекте говорится о том, что временные ограничения должны быть применены с учетом минимизации ограничений использования электронных коммуникационных сетей и услуг.

Проект закона уже одобрен комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и рекомендован к поддержке в первом чтении.