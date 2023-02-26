В Украине по новому будут работать платежные услуги: изменения ожидаются уже с 1 апреля

Если в прошлом году никаких изменений в налоговое законодательство не было, то сейчас их анонсируют сразу несколько. Первые изменения стартуют уже 1 апреля и касаются проведения некоторых платежных операций, а также е-резиденства. В первом случае речь пойдет об учете электронных кошельков, которыми пользуются предприниматели, а также самозанятые. По закону №2888 платить налоги можно будет с помощью электронного кошелька. То есть налоги можно будет платить наличными, безналично и с помощью электронных средств.

В законе четко расписаны все условия подобного новшества

Отмечается, что с помощью электронных кошельков нельзя вносить единые взносы, которые должны уплачиваться в банке. Также, все открывающие или закрывающие электронный счет должны в обязательном порядке сообщать об этом контролирующим органам. За неподачу информации лицу грозит штраф в размере 680 гривен за каждый скрытый счет. Также запрещается пользоваться счетом до тех пор, пока контролирующие органы не примут его на учет. Штраф — 10% всех платежных операций кроме тех, которые осуществлялись на благотворительные фонды и государственные организации. Штраф не может быть меньше 1700 гривен.

С 1 апреля заработает е-резиденство

Речь идет об налогообложении предпринимательской деятельности электронных резидентов. Вот кто может получить этот статус:

Совершеннолетние иностранцы, не являющиеся налоговыми резидентами Украины, но зарегистрированные в системе “Е-резидент”. Лицо, являющееся плательщиком третьей группы упрощенной системы налогообложения без НДС. Лицо, относящееся ко второму пункту и уплачивающее 5% от доходов в рамках лимита, и налоговым агентом которого выступает банк, в котором данное лицо имеет открытый счет.

Более подробная информация о данных новациях появится уже в марте.