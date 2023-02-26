В Україні по новому працюватимуть платіжні послуги: зміни очікуються вже з 1 квітня

Якщо минулого року жодних змін до податкового законодавства не було, то цьогоріч їх анонсують одразу декілька. Перші зміни стартують вже 1 квітня і стосуються вони проведення деяких платіжних операцій, а також е-резиденства. В першому випадку мова піде про обіг електронних гаманців, якими користуються фізичні особи підприємці, а також самозайняті. Згідно з законом №2888 сплачувати податки можна буде за допомогою електронного гаманця. Тобто податки можна буде сплачувати готівкою, безготівково і за допомогою електронних коштів.

В законі чітко розписані всі умови подібного нововведення

Зазначається, що за допомогою електронних гаманців не можна робити єдині внески, які мають сплачуватися у банку. Також, всі хто відкриває або закриває електронний рахунок мають в обов’язковому порядку повідомляти про це контролюючі органи. За неподання інформації особі загрожує штраф розміром у 680 гривень за кожен прихований рахунок. Також забороняється користуватися рахунком до того моменту, поки контролюючі органи не візьмуть його на облік. Штраф — 10% від всіх платіжних операцій крім тих, що здійснювалися на благодійні фонди та державні організації. Штраф не може бути меншим ніж 1700 гривень.

З 1 квітня запрацює е-резиденство

Мова про оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Ось, хто може отримати цей статус:

Повнолітні іноземці, які не є податковими резидентами України, але зареєстровані у системі “Е-резидент”. Особа, яка є платником третьої групи спрощеної системи оподаткування без ПДВ. Особа, яка відноситься до другого пункту і сплачує 5% від доходів в рамках ліміту, та податковим агентом якої виступає банк у якому дана особа має відкритий рахунок.

Детальніша інформація про дані новації з’явиться вже у березні.